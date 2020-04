Cronaca



Aiuti alimentari, la dirigente del sociale: "800 domande ricevute e 200 buoni spesa consegnati. Il sistema funziona"

mercoledì, 8 aprile 2020, 15:32

«Il numero verde per le richieste di accesso agli interventi di solidarietà alimentare è perfettamente funzionante. Abbiamo ricevuto già oltre 800 richieste di accesso, tra telefonate e e-mail, in pochi giorni. Il grosso delle domande viene fatto attraverso il numero verde ed è normale che qualcuno debba telefonare più volte per prendere la linea. Non è un malfunzionamento ma semplicemente un sovraccarico delle linee» lo afferma la dirigente del Settore Sociale Paola Micheletti smentendo categoricamente le illazioni sollevate da Gianni Musetti di Forza Italia sul funzionamento della macchina allestita dal Comune di Carrara per la gestione delle misure a favore delle famiglie più colpite dalla crisi economica innescata dall’epidemia di Coronavirus.



Anche sulla distribuzione dei pasti la dottoressa Micheletti è perentoria: «Da lunedì abbiamo già distribuito 200 buoni spesa. Il tutto grazie al lavoro instancabile del personale del Settore Sociale, che ridurre i tempi di risposta passa al vaglio le domande anche il sabato e la domenica, e alla Protezione civile che con le sue associazioni di volontari consegna porta a porta i buoni, garantendo trasparenza e sicurezza sanitaria».



La dirigente del Settore Sociale ricorda che il sistema, con la richiesta telefonica o via mail e la consegna a domicilio, «è stato pensato per garantire il rispetto delle norme di sicurezza, evitare assembramenti e file agli sportelli comunali, a tutela degli utenti e dei dipendenti».