Apuane e Lunigiana, 11 nuovi casi: sei i decessi

Altri articoli in Cronaca

lunedì, 20 aprile 2020, 17:59

Un'unica giornata dove dovranno essere rinnovati i sindaci di alcuni comuni, molte regioni, tra cui la Toscana, e in cui i cittadini tutti saranno chiamati ad esprimere il proprio voto in merito alla riforma relativa al taglio dei parlamentari

lunedì, 20 aprile 2020, 17:21

In Toscana sono 8.507 i casi di positività al Coronavirus, 135 in più rispetto a ieri. Aumentano circa del 3% rispetto al totale di ieri le guarigioni: 33 le nuove registrate oggi. I test eseguiti hanno raggiunto quota 105.857, 1.882 in più rispetto a ieri, quelli analizzati oggi sono 2.564.

lunedì, 20 aprile 2020, 14:10

Sono cinque i laboratori analisi della provincia di Massa Carrara che fanno parte dell’elenco dei 40 accreditati dalla Regione Toscana per effettuare i test sierologici relativi a covid 19

lunedì, 20 aprile 2020, 14:08

In questi giorni difficili, che portano quotidianamente lutti e dolore, i socialisti di Carrara piangono la scomparsa di Alberto Griva ed esprimono la più sentita solidarietà alla sua famiglia che, a causa delle restrizioni, non ha potuto assisterlo come avrebbe voluto

lunedì, 20 aprile 2020, 14:05

Riccardo Furia, 56 anni, era uno stimato dipendente dell'ufficio contabilità di Cna ad Aulla. Residente a Cesarano, si era sentito male intorno al 7 marzo. A raccontare la tragica evoluzione della "malattia" è Paolo Ciotti, Direttore di Cna, che con Riccardo aveva instaurato un rapporto personale anche al di fuori...

domenica, 19 aprile 2020, 19:20

Asl invia l’aggiornamento sui casi di Coronavirus “Covid-19”. Si ricorda ancora che il flusso di validazione dei tamponi è continuo e che gli orari di estrazione dei dati delle persone risultate positive al test dai laboratori - da parte della Regione e dell’Azienda USL Toscana nord ovest - sono vicini (a...