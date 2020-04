Apuane e Lunigiana, 30 nuovi casi: tre decessi

Altri articoli in Cronaca

domenica, 12 aprile 2020, 16:47

Continuano anche durante il giorno di Pasqua le attività dei 13 laboratori che effettuano le analisi dei tamponi per conto di Regione Toscana. Oggi sono complessivamente 7.235 i casi di positività al Coronavirus riscontrati nella nostra regione, 277 in più rispetto a ieri

domenica, 12 aprile 2020, 14:19

Il Panathlon della Toscana in campo per aiutare chi, in questi giorni di forzato isolamento, è solo e non ha la possibilità di “scambiare due chiacchere” con nessuno

sabato, 11 aprile 2020, 19:02

Asl invia l’aggiornamento sui casi di Coronavirus “Covid-19”. Si ricorda ancora che il flusso di validazione dei tamponi è continuo e che gli orari di estrazione dei dati delle persone risultate positive al test dai laboratori - da parte della Regione e dell’Azienda USL Toscana nord ovest - sono vicini (a...

sabato, 11 aprile 2020, 18:28

Ugl Sanità apuana dona mascherine di alta protezione, colombe e uova di Pasqua e fa gli auguri ai medici e personale del 118 e rinnova il suo impegno nel tutelare i lori diritti

sabato, 11 aprile 2020, 18:20

Sono 231 casi positivi rilevati oggi in Toscana, un dato che porta il numero complessivo dall’inizio dell’epidemia a 6.958. I tamponi eseguiti oggi sono stati 3.755, che sommati a quelli svolti nei giorni precedenti fissa il numero complessivo a 75.756, quarta regione in Italia.

sabato, 11 aprile 2020, 16:05

Per attenuare le difficoltà che è costretta a fronteggiare la cittadinanza a causa dell’epidemia di Covid-19, l’amministrazione comunale ha deliberato oggi la sospensione dei termini di scadenza dei pagamenti di Tari, Tosap, Icp, Canone e contributo attività estrattiva, intercorrenti tra il 08/03/2020 e il 30/06/2020