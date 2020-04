Cronaca



Assistenza agli anziani per ritiro pensione, medicinali e consegna spesa a domicilio

martedì, 21 aprile 2020, 15:14

L’ANAP (Associazione Nazionale Anziani Pensionati) /Confartigianato Massa Carrara ricorda che con un accordo tra Poste italiane e i Carabinieri i pensionati con almeno 75 anni di età che riscuotono la pensione in contanti possono riceverla direttamente a casa propria.

Sulla base di questa intesa, ricorda Maria Grazia Bergamo presidente provinciale ANAP/Confartigianato si può chiedere la consegna a domicilio per tutta la durata dell’emergenza sanitaria, evitando così di andare agli uffici postali, di fare le file e di creare situazioni di affollamento e rischi di contagio del Coronavirus. Sono i carabinieri ad andare agli sportelli degli uffici postali per riscuotere le pensioni e consegnarle nell’abitazione del beneficiario.

Per accedere a questo servizio, continua Maria Grazia Bergamo, bisogna effettuare la richiesta a Poste italiane, rilasciando una delega scritta. In particolare si deve contattare il numero verde di Poste italiane: 800 55 66 70. In alternativa, i pensionati possono anche chiamare la stazione dei carabinieri più vicina per chiedere maggiori informazioni su questa iniziativa e ricevere la consegna a domicilio.

Se si ha bisogno di farmaci e non si può uscire si possono ricevere i farmaci a domicilio E’ stato infatti attivato sul territorio un servizio di assistenza per le persone fragili. Per il servizio di consegna dei farmaci a domicilio si può contattare il numero verde 800 06 55 10 (attivo h24, 7 giorni su 7), che a sua volta contatta il comitato della Croce rossa più vicino.

I volontari, riconoscibili in uniforme, ritirano la ricetta presso lo studio medico o acquisiscono il numero di Ricetta Elettronica (NRE) e il codice fiscale del destinatario e si recano in farmacia. I medicinali vengono poi consegnati in busta chiusa all’utente, che provvede a corrispondere l’eventuale costo del medicinale anticipato al farmacista dai volontari. Il servizio è completamente gratuito.

Infine ricorda Maria Grazia Bergamo per le persone anziane sole e le persone immunodepresse, anche se sono autosufficienti, è stato attivato un servizio di spesa a domicilio assicurato dai volontari della Croce Rossa. Per usufruirne basta contattare il numero verde 800 06 55 10.

Per ulteriori informazioni contattare la sede di ANAP Confartigianato di massa Carrara allo 0585/1980393 oppure il patronato INAPA Confartigianato allo 0585/70962.