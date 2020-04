Cronaca



Autismo, anche a distanza la notte si colora di blu a Carrara

giovedì, 2 aprile 2020, 15:04

In occasione della Giornata Mondiale per la Consapevolezza sull'Autismo (il 2 aprile), Nausicaa Spa, anche a distanza, coinvolge i giovanissimi in un'iniziativa in stile "Art Attack". «Infatti, anche se siamo distanti – commenta il presidente della multiservizi Luca Cimino – vogliamo comunque fare luce su questo disturbo che per molti resta ancora misterioso e incomprensibile».

A questo proposito, attraverso i suoi social, Nausicaa ha lanciato l'iniziativa per realizzare una lanterna blu attraverso materiali facilmente reperibili in casa: un vasetto di vetro (o un bicchiere), carta forno, forbici, una candela e pastelli blu. Il blu, infatti, è il colore che rappresenta il desiderio di conoscenza e di sicurezza, come a suo tempo spiegarono i promotori di questa Giornata. E così il colore del cielo e del mare, attraverso questa iniziativa, potrà illuminare la notte con un semplice gesto.

Nel dettaglio, la multiservizi in giornata pubblicherà sulla pagina Facebook "Nausicaa Scuola e Cultura", sul canale YouTube "Nausicaa TV" e sul sito www.nausicaacarrara.it un video-tutorial su come realizzare al meglio l'elaborato. I bambini potranno poi inviare la foto della propria lanterna a social@nausicaacarrara.it. Nausicaa la pubblicherà poi sui suoi canali social.