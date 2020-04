Cronaca



Bollette, imposte e mutui: Adoc operativa per aiutare i consumatori

domenica, 5 aprile 2020, 15:24

"Restate a casa, ma noi ci siamo per aiutarvi a risolvere tutti i problemi che si presentano in questo periodo. Contattateci, tramite email o telefono, per gestire al meglio le pratiche che servono a rateizzare o sospendere i pagamenti, così come i mutui e i prestiti".



Insomma, anche in tempo di isolamento forzato, con lo stop a gran parte delle attività, l'Associazione per la difesa e l'orientamento dei consumatori resta operativa su tutti i fronti. Ovviamente in modalità smart working. Ma la professionalità è la solita di sempre.



"In questo periodo la normativa, per aiutare le persone in difficoltà, consente di posticipare, sospendere, rinviare o rateizzare tutti i pagamenti – spiegano i referenti Adoc alta Toscana, Mauro Bartolini e Valentina Sparavelli -. Siano essi bollette, tasse, tributi, imposte, mutui o prestiti in essere. In questa situazione di emergenza gestire le pratiche non è facilissimo perché non ci si può recare di persona allo sportello. Grazie anche ai social, ai sistemi moderni di comunicazione, noi possiamo svolgere tutte le pratiche al vostro posto e ottenere il risultato sperato. Posticipare tutti i pagamenti è già un importante aiuto per superare questo momento difficile. Potete contattarci sulla pagina Facebook Adoc alta Toscana – concludono Bartolini e Sparavelli – oppure tramite email ad adocmassa@libero.it. Potete anche contattare il numero di telefono fisso 0585 41781, interno 2, o scriversi su whatsapp al 3404861642. Saremo ben lieti di darvi tutte le informazioni necessarie, anche su molti altri aspetti. Ricordiamo inoltre che in questo periodo tutti i distributori hanno interrotto le rimozioni dei contatori".