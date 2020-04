Cronaca



Carrara, test sierologici sugli operatori in radioterapia e senologia: nessun contagio

venerdì, 3 aprile 2020, 15:41

Tutti gli operatori della radioterapia e della senologia che lavorano al Civico di Carrara, sono risultati negativi al test sierologico per il Covid-19 che i medici e infermieri della medicina preventiva, diretta dal dott. Francesco Buono, hanno effettuato sul personale sanitario. Solamente un sanitario ha manifestato un contatto pregresso e quindi è risultato comunque fuori pericolo. Nessuno, al momento, necessita di tampone.

Ciò a dimostrazione che le procedure messe in atto da alcune settimane, come il filtro dei pazienti con la misurazione della temperatura nei due ingressi del Civico, l’igiene delle mani, l’uso di mascherine e guanti per i pazienti ed operatori, sono risultate efficaci nel prevenire il contagio virale e testimoniano la sicurezza in cui pazienti e sanitari, operano quotidianamente sei giorni la settimana per offrire un servizio di qualità alla popolazione della provincia e territori limitrofi.