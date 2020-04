Casani (Asl): “Coronavirus, 126 nuove assunzioni a tempo indeterminato tra Apuane e Lunigiana"

Altri articoli in Cronaca

mercoledì, 22 aprile 2020, 18:35

Asl invia l’aggiornamento sui casi di Coronavirus “Covid-19”. Si ricorda ancora che il flusso di validazione dei tamponi è continuo e che gli orari di estrazione dei dati delle persone risultate positive al test dai laboratori - da parte della Regione e dell’Azienda USL Toscana nord ovest - sono vicini...

mercoledì, 22 aprile 2020, 16:57

In Toscana sono 8.700 i casi di positività al Coronavirus, 97 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono 1,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti invece son ben il 41,2% in più rispetto a ieri (+533)

mercoledì, 22 aprile 2020, 14:40

Il presidente di Nausicaa Spa, Luca Cimino: «Annualmente questi interventi ci costano poco meno di mezzo milione di euro. La civiltà e il rispetto dell'ambiente sono economicamente vantaggiosi, basterebbe seguire semplici regole»

martedì, 21 aprile 2020, 18:36

martedì, 21 aprile 2020, 18:23

L’amministrazione del sindaco Francesco Persiani ha ripreso gli interventi di asfaltatura di diverse strade nel comune di Massa, una serie di lavori già previsti da tempo e sospesi in ottemperanza ai decreti emessi dal governo per limitare il diffondersi del virus Covid-19

martedì, 21 aprile 2020, 17:23

In Toscana sono 8.603 i casi di positività al Coronavirus, 96 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono 1,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I test eseguiti hanno raggiunto quota 109.925, 4.068 in più rispetto a ieri, quelli analizzati oggi sono 3.903.