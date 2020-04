Cronaca



“Chi attacca il Centro Giovanile di Carrara non sa come si vive e cosa si impara lì dentro”: lo sdegno dei Ragazzi del Centro per l’attacco di Musetti di Forza Italia

venerdì, 17 aprile 2020, 12:43

di vinicia tesconi

Si chiama Centro Giovanile Diocesano ma per tutti a Carrara sono “I Gesuiti”: un luogo storico che ha visto generazioni di carraresi crescere nei valori dell’amicizia, dello sport, della condivisione e della fede. Ed è un luogo caro alla memoria di tutti, anche di chi la fede l’ha abbandonata da tempo o non l’ha mai avuta. E’ il solo centro aggregativo giovanile del centro storico della città e anche nella sua storia moderna, ha ormai, da anni consolidato la fama di un’eccellenza sociale del territorio. Ottimi formatori, ottimi animatori, ottimi percorsi per bambini e adolescenti che, veramente, non avrebbero altro luogo in cui andare e ritrovarsi e che lì trovano, gratuitamente, il meglio della formazione educativa L’ultimo, fondamentale, cuore pulsante del centro di Carrara che resiste anche grazie agli appuntamenti fissi organizzati dai Ragazzi del centro: il Grest estivo, le rappresentazioni teatrali, la festa di Carnevale, il presepe vivente, la Caccia al tesoro cittadina, per citare i più famosi.

Ma, ieri, quando è scoppiato il “ caso” dei migranti che hanno giocato una partitella a calcio negli spazi esterni della struttura dei Gesuiti scatenando rigurgiti di rabbia repressa e malcelato razzismo, nei bersagli di chi, con indiscutibile piacere, si sente investito del ruolo di denunciatore di ogni infrazione altrui ai decreti restrittivi che hanno limitato la libertà di tutti, ci sono finiti anche loro: i Ragazzi del Centro. Perché quando si spara, pallottole o veleno che sia, si fanno più vittime e più rumore se si spara a zero ed anche, è il caso di dirlo, a vanvera. Così è capitato che Gianni Musetti di Forza Italia, allertato dal video e dalle segnalazioni di molti residenti dei palazzi che si affacciano sul campo dei Gesuiti, segnalasse pubblicamente la violazione – senza verificare che in realtà non era stato violato nulla perché i migranti avevano il permesso di stare lì perché erano in attesa della sanificazione del luogo in cui vivono ed essendo tutti ospiti della stessa struttura potevano tranquillamente passare il tempo tirando due calci a un pallone – e che soprattutto chiedesse al prefetto la revoca della convenzione a Casa Betania per la gestione dei migranti e, anche, la chiusura del Centro Giovanile, che altra colpa non ha avuto che quella di accettare una normale richiesta di ospitalità per alcune ore.

E questa volta i Ragazzi del Centro hanno fatto sentire il loro sdegno sui social in risposta all’assurda e infondata richiesta di Musetti informandolo sul vero valore del lavoro svolto nella struttura e sul grande impegno di assoluto volontariato che tutti loro mettono per continuare a far vivere una realtà sociale di basilare importanza per il centro cittadino: “Vorrei fare un appunto al signor Musetti che attacca liberamente il centro giovanile: lei non so se ha mai vissuto la vita che si svolge al centro : qui i ragazzi imparano a stare con gli altri e a relazionarsi tra di loro, cosa che ormai si sta perdendo, io la inviterei a vivere una giornata con noi che magari si rende conto di che proposta ha fatto. Inoltre le ricordo che il Centro Giovanile è l’unica struttura che offre qualcosa alla città non chiedendo in cambio nulla.”

“ Se mai il signor Musetti avrà occasione di leggere queste righe ci tengo a dire che la sfacciataggine con la quale ha descritto le persone presenti in campo, il centro giovanile e Carrara sono solo l’esatta copia di ciò che avviene in tutta Italia non appena si crea una bella occasione per creare odio e disinformazione tra i cittadini”

“E dice bene il profeta Gianni Musetti: queste cose potevano venir fuori solo a Carrara, città abitata da persone frustrate a tal punto da attaccare non solo queste persone in difficoltà e senza una collocazione provvisoria ma anche il Centro Giovanile, spacciandolo per una cosa inutile e addirittura venuta su male..”.