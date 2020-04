Cronaca



Colombe per medici e infermieri del Noa: il gesto di solidarietà dei dipendenti di Nausicaa

venerdì, 10 aprile 2020, 15:03

Un gesto di solidarietà per augurare buona Pasqua e ringraziare chi è in primissima linea nella lotta contro il coronavirus. È quello che i dipendenti di Nausicaa Spa, appartenenti al Cral (il centro ricreativo aziendale), hanno voluto rivolgere al personale sanitario dell'ospedale delle Apuane, attraverso una colletta di beneficenza che i dipendenti hanno attivato per poter acquistare e regalare una fornitura di Colombe pasquali a medici e infermieri. Questa mattina una delegazione di dipendenti si è recata al Noa per consegnare i tipici dolci pasquali alla dottoressa Susanna Salvetti e per portare un messaggio di vicinanza e di riconoscenza per il prezioso lavoro che gli operatori sanitari stanno svolgendo dall'inizio di questa grave emergenza. «Si tratta di un bel gesto di solidarietà» commenta il presidente di Nausicaa Luca Cimino. «Non è la prima volta che il Cral si adopera in questo tipo di iniziative – aggiunge – ed è stato apprezzabile anche a Natale con il pacco regalo donato agli ex-dipendenti Apuafarma non iscritti al centro ricreativo. La fusione tra Amia e Apuafarma non è stata solo sulla carta ma passa anche da questi gesti».