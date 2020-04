Cronaca



Coronavirus, Nausicaa prosegue la sanificazione della città

lunedì, 6 aprile 2020, 17:03

Con l'inizio della settimana, Nausicaa Spa e i suoi operatori hanno ripreso il servizio di sanificazione straordinaria della città per contrastare la diffusione del coronavirus. Le attività avevano preso avvio lo scorso 17 marzo e hanno riguardato le strade delle frazioni – da quelle montane a quelle a valle – e del centro storico, nell'ottica di coprire l'intero territorio comunale.

La scorsa settimana è iniziato il secondo giro di sanificazione che oggi, lunedì, ha visto il passaggio degli operatori nella zona di Grazzano (via del Cappelletto e Baluardo) e dei paesi a monte. In particolare la lavajet della multiservizi è passata a Gragnana, Castelpoggio e Miseglia bassa per poi scendere verso Avenza e Marina, prediligendo le zone maggiormente frequentate come quelle in prossimità dei centri commerciali e delle farmacie.

Il servizio proseguirà domani a Bonascola e toccherà altre zone della città nei giorni a venire. Nausicaa ricorda che «l'attività di sanificazione riguarda anche le attrezzature di arredo urbano come panchine, cassonetti e cestini di raccolta rifiuti e che i prodotti utilizzati per sanificare, sono stati scelti, valutandone l'impatto ambientale e seguendo le linee del ministero dell'Ambiente concordate con le Agenzie ragionali per la protezione ambientale».