Coronavirus, Nausicaa riceve 5 mila mascherine dalla Fondazione Marmo

martedì, 7 aprile 2020, 18:39

Cinquemila mascherine per i dipendenti di Nausicaa Spa. È il gradito dono che la multiservizi del Comune di Carrara ha ricevuto dalla Fondazione Marmo, impegnata dall'inizio dell'emergenza coronavirus nella raccolta fondi per fronteggiare la diffusione del contagio.

È stato il presidente del consiglio di amministrazione di Nausicaa, Luca Cimino, a ritirare il prezioso carico e a ringraziare direttamente i promotori dell'iniziativa. «Si tratta di un contributo indispensabile che apprezziamo molto e che metteremo da subito a disposizione dei nostri dipendenti sempre in prima linea per garantire servizi fondamentali anche in questo periodo di grave emergenza. Ringrazio di cuore la Fondazione Marmo» dichiara Cimino.

Un ringraziamento ricambiato, senza troppi giri di parole, dalla Fondazione che sugli scatoloni contenenti le mascherine ha voluto scrivere a chiare lettere: «Grazie per il vostro lavoro!», manifestando la volontà di ascoltare le esigenze dell'azienda per intervenire in futuro con eventuali altre donazioni.