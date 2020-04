Cronaca



Coronavirus, racconta di essere venuta da Bologna a trovare il fidanzato: multata

giovedì, 9 aprile 2020, 14:48

Con l'avvicinarsi del periodo pasquale, i carabinieri di Massa, avvalendosi di tutti gli uomini delle proprie articolazioni dipendenti, ha intrapreso, dalla giornata di ieri, un’attività di controllo serrato lungo le principali vie di comunicazione, nonché presso il casello autostradale della A12, ove viene registrato il maggior volume di traffico veicolare verso la zona costiera.

A rendere ancor più necessaria l’intensificazione dei controlli è stato infatti l'incremento delle chiamate pervenute al 112, con le quali diversi residenti hanno segnalato l'arrivo di persone dal nord Italia che, avendo la 'seconda casa' sul litorale apuano, hanno verosimilmente deciso di trascorrervi il prossimo fine settimana.

I controlli, come di consueto, saranno incentrati sull’attenta verifica delle autocertificazioni prodotte, allo scopo di diffondere tra i cittadini una maggiore consapevolezza e conoscenza delle norme governative in atto per il contrasto dell'epidemia da covid-19.

Intanto, nella giornata di ieri, è stata sanzionata una 36enne di Bologna che, fermata al casello autostradale con l'auto piena di vettovaglie, ha riferito di essere venuta a trovare il fidanzato massese.