Coronavirus, un solo caso a Massa. Morto un anziano di Fivizzano

Altri articoli in Cronaca

mercoledì, 22 aprile 2020, 18:23

Per l’emergenza Coronavirus, l’azienda sanitaria ha assunto 551 operatori a tempo indeterminato. "Questo ha permesso di dare risposte concrete in un momento di grande difficoltà" ha spiegato il direttore generale dell'Azienda USL Toscana nord ovest Maria Letizia Casani. Video

mercoledì, 22 aprile 2020, 16:57

In Toscana sono 8.700 i casi di positività al Coronavirus, 97 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono 1,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti invece son ben il 41,2% in più rispetto a ieri (+533)

mercoledì, 22 aprile 2020, 14:40

Il presidente di Nausicaa Spa, Luca Cimino: «Annualmente questi interventi ci costano poco meno di mezzo milione di euro. La civiltà e il rispetto dell'ambiente sono economicamente vantaggiosi, basterebbe seguire semplici regole»

martedì, 21 aprile 2020, 18:36

Asl invia l’aggiornamento sui casi di Coronavirus “Covid-19”. Si ricorda ancora che il flusso di validazione dei tamponi è continuo e che gli orari di estrazione dei dati delle persone risultate positive al test dai laboratori - da parte della Regione e dell’Azienda USL Toscana nord ovest - sono vicini ma...

martedì, 21 aprile 2020, 18:23

L’amministrazione del sindaco Francesco Persiani ha ripreso gli interventi di asfaltatura di diverse strade nel comune di Massa, una serie di lavori già previsti da tempo e sospesi in ottemperanza ai decreti emessi dal governo per limitare il diffondersi del virus Covid-19

martedì, 21 aprile 2020, 17:23

In Toscana sono 8.603 i casi di positività al Coronavirus, 96 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono 1,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I test eseguiti hanno raggiunto quota 109.925, 4.068 in più rispetto a ieri, quelli analizzati oggi sono 3.903.