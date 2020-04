Covid-19, controlli sul territorio di Massa

Altri articoli in Cronaca

venerdì, 10 aprile 2020, 19:56

Asl invia l’aggiornamento sui casi di Coronavirus “Covid-19”. Si ricorda ancora che il flusso di validazione dei tamponi è continuo e che gli orari di estrazione dei dati delle persone risultate positive al test dai laboratori - da parte della Regione e dell’Azienda USL Toscana nord ovest - sono vicini (a...

venerdì, 10 aprile 2020, 17:36

Il presidente della Regione Enrico Rossi, nelle more della sua nomina a Commissario per la ricostruzione del ponte di Aulla, ha richiesto ad ANAS di partecipare ad un incontro che si terrà il prossimo martedì 14 aprile. L'incontro ha come obiettivo fare il punto della situazione ed individuare soluzioni che possono risultare funzionali già...

venerdì, 10 aprile 2020, 17:29

Sono 175 i nuovi casi positivi al Coronavirus registrati in Toscana a ventiquattro ore dal precedente bollettino, analizzati nei laboratori toscani; e 46 i nuovi decessi (come spiegato sopra, 19 di questi risalgono ai giorni passati). Resta stazionario il numero di nuovi casi positivi (ieri erano stati 173)

venerdì, 10 aprile 2020, 15:33

Cinquemila mascherine chirurgiche realizzate dai detenuti della casa circondariale di Massa sono state consegnate questa mattina alla farmacia dell’ospedale di Livorno

venerdì, 10 aprile 2020, 15:03

Un gesto di solidarietà per augurare buona Pasqua e ringraziare chi è in primissima linea nella lotta contro il coronavirus

venerdì, 10 aprile 2020, 14:30

La dittatura è stata prolungata fino al 3 maggio, famiglie e imprese allo stremo, sanzioni e denunce a raffica: una classe politica di traditori ha scelto il cappio al collo degli strozzini d'Europa invece del ritorno alla sovranità