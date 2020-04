Ctt Nord, un arcobaleno per dipingere la speranza

Altri articoli in Cronaca

sabato, 4 aprile 2020, 19:20

Mentre la scienza e la politica blindano l'Italia e la costringono a tirare la cinghia oltre ogni buco possibile e immaginabile, il virus continua la sua corsa, ma la velocità, però, non è uguale per tutti

sabato, 4 aprile 2020, 18:47

Asl invia l’aggiornamento sui casi di Coronavirus “Covid-19”. Si ricorda ancora che il flusso di validazione dei tamponi è continuo e che gli orari di estrazione dei dati delle persone risultate positive al test dai laboratori - da parte della Regione e dell’Azienda USL Toscana nord ovest - sono vicini (a...

sabato, 4 aprile 2020, 16:20

Sono 173 i nuovi casi positivi al Coronavirus registrati in Toscana a ventiquattro ore dal precedente bollettino, analizzati nei laboratori toscani; e 18 i nuovi decessi. Continua a scendere il trend dei nuovi casi positivi (ieri erano stati 226). Diminuisce il numero dei decessi: 18, rispetto ai 22 di ieri

venerdì, 3 aprile 2020, 18:30

Sul territorio dell’Asl Toscana nord ovest continua ad aumentare in maniera consistente il numero dei guariti: si sono registrate finora 40 guarigioni virali (i cosiddetti “negativizzati”) e 77 guarigioni cliniche

venerdì, 3 aprile 2020, 17:55

Non ha tregua il lavoro dei carabinieri per verificare il rispetto delle norme per il contenimento del Coronavirus. Nel mirino dei militari dell’Arma anche gli edifici abbandonati e le aree dismesse che nell’emergenza epidemiologica da Covid-19 non possono essere considerate delle zone franche

venerdì, 3 aprile 2020, 17:27

È online il nuovo sito di Nausicaa spa, il portale che raccoglie tutte le informazioni sui 17 servizi erogati dall'azienda