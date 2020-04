Cronaca



Da domani al 22 maggio lavori di asfaltatura in programma su diverse strade

martedì, 21 aprile 2020, 18:23

L’amministrazione del sindaco Francesco Persiani ha ripreso gli interventi di asfaltatura di diverse strade nel comune di Massa, una serie di lavori già previsti da tempo e sospesi in ottemperanza ai decreti emessi dal governo per limitare il diffondersi del virus Covid-19. Nei giorni scorsi sono terminati i lavori di riqualificazione degli asfalti in via Curtense, via S. Pancrazio e via delle Capannelle e da domani prende avvio un’altra serie di interventi.

L’amministrazione comunale stanzia ogni anno risorse per il risanamento e riqualificazione degli asfalti proprio per effettuare una manutenzione continua e costante su tutta la viabilità comunale.

“A fine marzo, a seguito del Dpcm, avevamo fermato i cantieri principali per interventi di manutenzione e opere in corso o in fase di avvio tra cui le asfaltature previste in decine di strade cittadine. Nel frattempo, in base alle misure restrittive, abbiamo inviato una comunicazione alla Prefettura e in questi giorni alcuni lavori sono ripartiti. Per quanto riguarda le asfaltature, gli uffici hanno programmato ripristini su diverse strade a partire da domani fino al 22 maggio” dichiara l’assessore ai Lavori pubblici Marco Guidi.

Nel dettaglio, nel prossimo mese, saranno interessate: via del Loghi, via Poveromo (tratto dal cavalcavia autostradale a via Fescione), via Volpina (tratto a levante del cavalcavia autostradale, da via del Loghi in direzione monti-fondo chiuso), via Pradaccio (dal sottopasso cavalcavia a via Poveromo), via del Balico, via Sotto i Poggi, via del Ferraretto. Per il periodo indicato, con orario 8-18, queste strade subiranno modifiche alla viabilità e provvedimenti di divieto di sosta e transito. I lavori proseguiranno a gradi secondo la tipologia degli interventi in corso d’opera.