Diego Crocetti, ristoratore: "Siamo in ginocchio, il sindaco e la giunta dove sono?"

mercoledì, 29 aprile 2020, 15:47

di donatella beneventi

Lo tsunami della crisi economica, ha investito tutto il commercio: malattia e povertà, un binomio al quale nessuno era più abituato, se non nei ricordi di chi aveva vissuto la guerra, a suo tempo.



Siamo tutti nella stessa barca,si dice quasi con rassegnazione, ma ogni realtà locale guarda poi alla propria situazione e al proprio perimetro: tutta la città di Carrara,già con una crisi pregressa del settore commercio, guarda con estrema preoccupazione a tutto ciò che sta accadendo e alcuni danno palesi segnali di insofferenza , giustificata, dalle scadenze fiscali e dagli oneri da pagare,a fronte di zero incasso per chissà quanto tempo.



Diego Crocetti, titolare del ristorante la Maison di via Rinchiosa a Marina di Carrara, zona fra le più gettonate specie nella stagione estiva, lancia il suo grido di aiuto in una diretta facebook, servendosi proprio del principale strumento di comunicazione del governo, dal primo ministro al sindaco , in questo caso,De Pasquale.



'Non sono una persona abituata a parlare in pubblico- esordisce, contattato dalla Gazzetta- ma di cose ne avrei da dire e me ne prendo tutta la responsabilità, perché anche se siamo in questa situazione, c'è gente come me che ha ristoranti e negozi e non dice niente perché ha paura di ritorsioni o di metterci la faccia, ma io paura non ne ho. Ho un ristorante chiuso da due mesi, due figlie e una moglie e un marea di cose da pagare . In tutto questo dramma che stiamo vivendo, il sindaco dov'è? Lo vediamo sulle dirette facebook,dare il bollettino dei contagi e dei guariti, ma non sentiamo la sua vicinanza, non una parola, anche solamente un appoggio umano verso la mia categoria. Ma si rendono conto di quello che sta succedendo? Ne hanno coscienza? "

Diego ha aperto il suo locale solo un anno e mezzo fa e ha investito,come tanti, i suoi risparmi per l'attività, sacrificio che vede vanificare ogni giorno che passa :," Noi abbiamo bisogno di soluzioni pratiche, ma che vengano un po' a vedere come funziona. Si parla con la stessa linea di Conte: stesse parole, stesso pensiero, ma un po' di autonomia dal mantra nazionale, ci sono sindaci che pur rispettando le leggi, hanno detto la loro in merito.



Leggo che ci sono proposte di dare più suolo pubblico a zero costo per i locali, abbattimento del fisco, e da noi? La zona della Ztl qui a Marina andrebbe ampliata per consentire la passeggiata, con i negozi aperti e vigilando sugli assembramenti ovviamente. Noi non vogliamo mettere in pericolo la salute dei cittadini, noi vogliamo lavorare in sicurezza, ma devono darci gli strumenti e prendersi carico con coraggio del rilancio della città tutti. Se non sono capaci, se non ne hanno le competenze, lo facciano fare a chi ne ha. A me non interessano le beghe politiche, io sono un commerciante che contribuisce al benessere di un comune e voglio misure appropriate!"



Chi scrive, è totalmente aperto a sentire altri rappresentanti di categoria e la pubblica amministrazione per chiarimenti e delucidazioni.