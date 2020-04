Cronaca



Dipendente contagiato, l'amministrazione: "Non corrette le informazioni riportate da Lapucci e Baruzzo"

mercoledì, 29 aprile 2020, 18:04

In riferimento al presunto caso di un dipendente comunale contagiato da covid-19 sollevato dal coordinatore di Fratelli d’Italia Lorenzo Baruzzo e dal consigliere comunale di Forza Italia Lorenzo Lapucci, l’amministrazione comunale tiene a precisare che presso gli uffici comunali vengono scrupolosamente rispettate tutte le norme a tutela della salute di cittadini e lavoratori.



"Le informazioni riportate nell’intervento di Lapucci e Baruzzo non sono corrette - afferma l'amministrazione -. A tutela della privacy di questo lavoratore non è opportuno addentrarsi nei dettagli della vicenda ma, nell’ottica di una informazione mirata a rassicurare la popolazione e a garantire la massima trasparenza, l’amministrazione tiene a precisare che, in collaborazione con gli enti preposti, sono e sono state verificate e rispettate le tempistiche e le disposizioni previste dai protocolli sanitari e dai provvedimenti di legge".



"L’amministrazione ricorda infine - conclude - che grazie all’attivazione dello smart working ormai da marzo la presenza negli uffici comunali è ridotta al minimo e il personale lavora su turni, con un significativo diradamento delle presenze in sede. I pochi che effettuano il servizio in presenza sono comunque tenuti a mantenere le distanze di sicurezza, a indossare la mascherina e adottare tutte le precauzioni imposte dalla norma. I servizi al cittadino vengono effettuato solo ed esclusivamente su appuntamento e da postazioni protette con schermatura in plexiglass".