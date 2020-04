Cronaca



Distribuite dalla protezione civile provinciale ai comuni 428 mila mascherine per la popolazione

lunedì, 6 aprile 2020, 17:22

Fanno parte del contingente di 10 milioni di mascherine che la Regione Toscana ha messo a disposizione dei comuni per la distribuzione alla popolazione.



Sono le 428 mila che sulla base della popolazione residente sono state assegnate al territorio della nostra Provincia: con un camion del sistema di Protezione Civile Provinciale sono state ritirate a Firenze presso il deposito della Protezione civile regionale e sono arrivate nella sede presso la Sala Operativa Provinciale, in via Marina Vecchia a Massa nel pomeriggio di oggi 6 aprile, dopo che la Regione ne aveva dato notizia ieri.



Nella sede della Protezione civile Provinciale sono poi state suddivise, sempre proporzionalmente, tra i 17 comuni della Provincia ed è partita immediatamente la consegna agli stessi che provvederanno poi alla distribuzione alla cittadinanza.



Di seguito l'elenco secondo l'assegnazione:



Aulla 24000

Bagnone 4000

Carrara 136000

Casola in Lunigiana 3000

Comano 2000

Filattiera 5000

Fivizzano 16000

Fosdinovo 10000

Licciana Nardi 10000

Massa 149000

Montignoso 24000

Mulazzo 6000

Podenzana 5000

Pontremoli 16000

Tresana 5000

Vlilafranca i Lunigiana 10000

Zeri 3000