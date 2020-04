Due nuovi casi a Massa, uno a Montignoso: anche un decesso

Altri articoli in Cronaca

martedì, 28 aprile 2020, 18:22

E’ stato creato da Confimpresa Massa Carrara per contribuire a far fronte all’emergenza sanitaria e sociale da Covid-19 e oltre a portare un concreto aiuto a chi è in difficoltà ha permesso agli operatori di Confimpresa di toccare con mano la vastità del problema non sempre percepita nel modo giusto

martedì, 28 aprile 2020, 14:24

Venerdì 1 maggio, festa di San Giuseppe Artigiano, primo giorno del mese dedicato a Maria, il Vescovo mons. Giovanni Santucci, in Duomo, a partire dalle ore 9.45, affiderà alla Madonna la città di Carrara e l’intera Diocesi

lunedì, 27 aprile 2020, 19:47

Asl invia l’aggiornamento sui casi di Coronavirus “Covid-19” verificati nei giorni di sabato 25, domenica 26 e lunedì 27 aprile. Si ricorda ancora che l’Azienda USL Toscana nord ovest con la sua statistica lavora sulla residenza delle persone e incrocia vari dati legati ai pazienti mentre l’informazione in possesso della...

lunedì, 27 aprile 2020, 18:12

Continuano le donazioni della cittadinanza alla Zona distretto delle Apuane dell'Azienda USL Toscana nord ovest

domenica, 26 aprile 2020, 17:14

In Toscana sono 9.147 i casi di positività al coronavirus, 132 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono l’1,5% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono del 9,1% e raggiungono quota 2.300

domenica, 26 aprile 2020, 11:30

Il Rotary Club 'Carrara e Massa' prosegue l'azione di service nell'emergenza sanitaria in corso. A beneficiarne è la Comunità Terapeutica della Brugiana che ospita oggi oltre 100 persone