Emergenza Covid-19, sospesi i pagamenti delle tasse comunali per cittadini e attività

sabato, 11 aprile 2020, 16:05

Per attenuare le difficoltà che è costretta a fronteggiare la cittadinanza a causa dell’epidemia di Covid-19, l’amministrazione comunale ha deliberato oggi la sospensione dei termini di scadenza dei pagamenti di Tari, Tosap, Icp, Canone e contributo attività estrattiva, intercorrenti tra il 08/03/2020 e il 30/06/2020. «Con questo provvedimento proviamo ad andare incontro a cittadini e imprese, consapevoli di quanto le restrizioni imposte dall’emergenza in corso gravino sull’economia delle famiglie e sui bilanci delle attività produttive e commerciali» spiega il vicesindaco Matteo Martinelli titolare della delega al Bilancio. Questo provvedimento va ad aggiungersi a quelli già deliberati dall’amministrazione comunale a sostegno delle fasce più fragili della popolazione, come ad esempio le iniziative di solidarietà alimentare rivolte a coloro che non riesco a fare più la spesa a causa delle conseguenze economiche dell’epidemia.



Con la delibera approvata oggi vengono adottate quindi le seguenti misure temporanee:



- proroga al prossimo 30 settembre dei termini di pagamento prima rata di acconto TARI in scadenza il 31 maggio 2020 del totale delle rate previste nel regolamento IUC, ad oggi vigente, mentre per le altre rate si rinvia al regolamento TARI in fase di approvazione;

- proroga al prossimo 30 settembre dei termini per il pagamento della Tosap e dell’ICP;

- proroga al prossimo 31 luglio dei pagamenti spontanei relativi a Canone di Concessione e Contributo di estrazione di cui alla L.R.T. n.35/2015 e s.m.i., le cui scadenze sono comprese tra marzo 2020 e giugno 2020, senza applicazione di sanzioni ed interessi per il tardivo versamento;

- sospensione dei pagamenti delle rate di tutti gli accertamenti e intimazione di pagamento (solleciti) attinenti ai tributi comunali, ai canoni di concessione e a contributi di estrazione, nonché di quelle relative alle ingiunzioni di pagamento scadute/ scadenti fra 08 marzo 2020 e 31 maggio 2020. I pagamenti delle suddette rate slitteranno al 31 luglio con allungamento della durata del piano;

- sospensione dei termini delle attività di liquidazione, accertamento, controllo, riscossione e contenzioso stabilendo e che nessun termine procedimentale o di scadenza procedurale matura dall'8 marzo al 31 maggio 2020;

- sospensione dei termini di versamento delle cartelle scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, prevedendo che gli importi sospesi debbano essere effettuati in unica soluzione entro il 30 giugno 2020, salvo eventuali ulteriori proroghe legislative.