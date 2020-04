Cronaca



Emergenza Covid, i ristoranti consegnano le chiavi: De Pasquale: "Ecco cosa stiamo facendo per voi"

mercoledì, 29 aprile 2020, 15:23

Creatività, disponibilità e flessibilità. Sono queste le parole d’ordine uscite dall’incontro tra i vertici dell’amministrazione carrarese e la rappresentante di un gruppo di attività del settore del commercio e della ristorazione che, nell’ambito di una campagna condotta su tutto il territorio nazionale, hanno consegnato simbolicamente le chiavi dei loro locali per sensibilizzare le istituzioni sulla grave crisi in cui versa il comparto a causa dell’emergenza Covid-19.



Silvia Andreazzoli, titolare di un ristorante a Marina di Carrara, ha consegnato una scatola con le chiavi di alcuni locali al sindaco Francesco De Pasquale, accompagnato dal vicesindaco Matteo Martinelli e dall’assessore al Commercio Giovanni Macchiarini. Gli esponenti dell’amministrazione hanno ascoltato le richieste e le proposte dell’imprenditrice, in un confronto animato da spirito costruttivo e voglia di fare.



«Carrara è città creativa per l’artigianato. In questa situazione così nuova, dobbiamo tutti essere creativi nel cercare soluzioni che ci permettano di superare le difficoltà e rispettare le misure di sicurezza. E quando dico tutti intendo sia noi che amministriamo ma anche chi, come voi, possiede un’attività» ha dichiarato il sindaco Francesco De Pasquale.



«Stiamo tutti affrontando una situazione senza precedenti. Anche le casse del Comune stanno risentendo del fermo ma per quel che mi riguarda preferirei chiudere il bilancio in passivo ma riuscire ad aiutare chi sta soffrendo di più questa crisi. Su questi temi ci stiamo confrontando con il governo al quale abbiamo chiesto risorse ma anche flessibilità sui conti» ha aggiunto il vicesindaco Matteo Martinelli.



«Da parte nostra c’è massima disponibilità ad accogliere le vostre richieste. Siamo disposti a fare tutto quello che è possibile fare, nel rispetto delle norme e delle regole. Ho apprezzato le vostre parole, perché animate da voglia di fare e da spirito collaborativo. Lo stesso che anima questa amministrazione» ha commentato l’assessore al Commercio Giovanni Macchiarini.



L’incontro è stata anche l’occasione per fare il punto delle misure “anti-crisi” messe in atto dall’amministrazione dall’inizio dell’emergenza e anticipare alcuni provvedimenti su cui si sta lavorando. In particolare in questi giorni gli uffici stanno effettuando una valutazione tecnica sulla possibilità di ampliare la superficie destinata all’uso di suolo pubblico di bar e ristoranti senza ulteriori esborsi, anche per agevolare il rispetto delle distanze di sicurezza. E’ in corso inoltre una “spending review” settore per settore per individuare tra i servizi sospesi a causa dell’emergenza eventuali risorse da destinare alle iniziative di sostegno al rilancio del commercio. Il sindaco e gli esponenti della giunta stanno inoltre interloquendo con le istituzioni di rango superiore, in particolar modo Regione e Governo, affinché intervengano con ulteriori risorse. L’amministrazione comunale ha inoltre aderito alla proposta di Anci per la cancellazione della Tari relativa all'anno 2020 per le attività economico produttive chiuse, sia per legge che per le conseguenze dell'emergenza Covid.



Per quanto riguarda invece i provvedimenti già attuati, lo scorso 10 aprile l’amministrazione ha deliberato la sospensione dei termini di scadenza dei pagamenti di Tari, Tosap, Icp, Canone e contributo attività estrattiva, intercorrenti tra il 08/03/2020 e il 30/06/2020. Con la delibera approvata vengono adottate quindi le seguenti misure temporanee: proroga al prossimo 30 settembre dei termini di pagamento prima rata di acconto TARI in scadenza il 31 maggio 2020 del totale delle rate previste nel regolamento IUC, ad oggi vigente, mentre per le altre rate si rinvia al regolamento TARI in fase di approvazione; proroga al prossimo 30 settembre dei termini per il pagamento della Tosap e dell’ICP; proroga al prossimo 31 luglio dei pagamenti spontanei relativi a Canone di Concessione e Contributo di estrazione di cui alla L.R.T. n.35/2015 e s.m.i., le cui scadenze sono comprese tra marzo 2020 e giugno 2020, senza applicazione di sanzioni ed interessi per il tardivo versamento; sospensione dei pagamenti delle rate di tutti gli accertamenti e intimazione di pagamento (solleciti) attinenti ai tributi comunali, ai canoni di concessione e a contributi di estrazione, nonché di quelle relative alle ingiunzioni di pagamento scadute/ scadenti fra 08 marzo 2020 e 31 maggio 2020. I pagamenti delle suddette rate slitteranno al 31 luglio con allungamento della durata del piano; sospensione dei termini delle attività di liquidazione, accertamento, controllo, riscossione e contenzioso stabilendo e che nessun termine procedimentale o di scadenza procedurale matura dall'8 marzo al 31 maggio 2020; sospensione dei termini di versamento delle cartelle scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, prevedendo che gli importi sospesi debbano essere effettuati in unica soluzione entro il 30 giugno 2020, salvo eventuali ulteriori proroghe legislative.