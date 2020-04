Cronaca



Emergenza Covid, il contributo di TPM per i massesi in difficoltà

giovedì, 23 aprile 2020, 17:34

L'emergenza sanitaria che ha colpito la nostra nazione ha scatenato una crisi economica senza precedenti. Anche a Massa, purtroppo, le persone che hanno bisogno di aiuto sono sempre di più.



"Per questo - spiega Francesco Mangiaracina, presidente Tutto Per Massa -, dopo la nostra prima iniziativa di Marzo durante la quale abbiamo effettuato consegne a domicilio di spesa e medicine ai concittadini più anziani, abbiamo deciso di tornare a metterci a disposizione della cittadinanza e dare un ulteriore contributo nella battaglia contro il Covid 19".



"L'emergenza in corso - continua -, oltre a colpirci duramente a livello sanitario, sta purtroppo determinando anche nel nostro territorio la nascita di nuove sacche di povertà. Il Governo ha stanziato circa 400 milioni di euro per intervenire nel sociale e a Massa sono arrivati circa 440 mila euro. Una cifra utile ma irrisoria se pensiamo che il nostro Comune per l'anno 2020, prima di questa storica emergenza, aveva previsto di destinare al sociale 176000 euro. Da anni con Tutto Per Massa siamo impegnati nel sociale e sopratutto nel reperimento e la distribuzione di generi alimentari alla famiglie italiane in difficoltà, per questo sappiamo con certezza che i fondi dati ai Comuni potranno bastare al massimo per elargire buoni spesa e aiutare le famiglie soltanto fino alla fine del mese di aprile. Finanziamenti che rischiano dunque di diventare un boomerang per i Sindaci perché si rischia di tamponare ed arginare il problema per 1/2 settimane e di spostare la rabbia dei cittadini verso le Amministrazioni Comunali già sommerse di innumerevoli responsabilità".



"Proprio per sopperire alle mancanze del governo Conte - afferma - e sostenere le numerose famiglie in difficoltà della nostra città, abbiamo pensato di organizzare una raccolta di generi alimentari che questa mattina abbiamo donato ufficialmente al Comune di Massa affinché possano essere distribuiti a chi ne ha più bisogno".



"Siamo orgogliosi di essere riusciti - conclude - a dare questo ulteriore contributo in un momento così delicato. Una piccola battaglia nella grande guerra contro il Coronavirus, vinta grazie all'unica arma in nostro possesso: la solidarietà. Ringraziamo sinceramente i cittadini massesi che in così pochi giorni hanno donato oltre ogni aspettativa, siamo convinti che il sindaco Persiani, al quale abbiamo consegnato ben 1430 kg di prodotti alimentari a lunga conservazione, saprà trovare il migliore dei modi per sostenere i nostri concittadini in difficoltà".