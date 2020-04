Cronaca



Emergenza Covid, pronte a entrare in servizio le due ambulanze donate dalla Fondazione Marmo alla Pubblica Assistenza di Carrara

giovedì, 30 aprile 2020, 18:07

Questa mattina, nella sede di Marina di Carrara della Pubblica Assistenza, sono state consegnate le due ambulanze dono della Fondazione Marmo Onlus.

Si tratta di due veicoli Fiat Ducato dotati di sanificatori autonomi (pure health) contro virus e batteri, indispensabili per garantire la sicurezza di volontari e dipendenti impegnati a fronteggiare l'emergenza Coronavirus. Le due nuove ambulanze sono inoltre dotate di un allestimento Orion Domino, tra i più completi e tecnicamente validi nella gestione del soccorso e delle maxiemergenze. A bordo, strumentazioni e tecnologie all'avanguardia come Dae, multiparametrico, aspiratori, saturimetro, laringoscopio a fibre ottiche, tavola spinale, ked, steccobende, barella atraumatica. Pronte a entrare in servizio, le due ambulanze stazioneranno nelle sezioni della Pubblica Assistenza di Marina di Carrara e di Fossola.

«Il dono che abbiamo ricevuto da Fondazione Marmo è un'iniezione di speranza per noi e per l'intera comunità in un momento così critico come quello attuale» commenta Fabrizio Giromella, presidente della Pubblica Assistenza di Carrara. «In un'associazione come la nostra, con 60 dipendenti e 300 volontari che operano su un territorio molto vasto, i mezzi di soccorso hanno una "vita" media di circa tre anni. L'arrivo di queste due nuove ambulanze ci assicura dunque la possibilità di esserci e di fornire soccorso e servizi a chi ne ha bisogno».

«Siamo onorati di poter rimanere al fianco di chi da sempre è in prima linea nelle emergenze» dicono dalla Fondazione Marmo Onlus. «Riteniamo che la salute e il benessere psicofisico siano valori imprenscindibili. Oggi più che mai. L'emergenza Covid ci ha insegnato che nei momenti di difficoltà occorre rimanere uniti. Per questo continueremo a dare il nostro contributo a chi ogni giorno svolge un compito essenziale per la nostra comunità».

Chi volesse contribuire alla raccolta fondi promossa dalla Fondazione Marmo Onlus può farlo versando direttamente sul conto corrente IT61R0306909606100000172060 - Intesa Sanpaolo - Emergenza Covid-19.

Tutte le informazioni si trovano anche nelle pagine Facebook e Instagram della Fondazione Marmo nate per promuovere l'iniziativa.