Emergenza covid, prosegue la manutenzione del verde: "Più deiezioni canine abbandonate"

mercoledì, 29 aprile 2020, 15:45

Con l'emergenza covid-19, il fenomeno dell'abbandono delle deiezioni canine è aumentato e questo perché approfittando dello scarso via vai, evidentemente, qualche maleducato si lascia andare all'inciviltà. Lo testimonia Alessandro Nicolai, dipendente Nausicaa addetto alla manutenzione del verde, raccontando dal punto di vista di chi è tutti i giorni "sul campo" alcune conseguenze inimmaginabili di questa pandemia: «Ho notato un importante aumento di deiezioni canine rispetto a prima. Ho l'impressione che la gente "usi" di più il cane come scusa per uscire e non essendoci molto via-vai, non raccoglie le deiezioni. È giusto che il cane venga portato fuori ma i padroni devono rimuovere le deiezioni. È un segno di rispetto per tutti, per chi passa e per me che sono al lavoro».

Racconti "on the road" di chi, covid o non-covid, è in prima linea a tutela della salute della cittadinanza e per l'immagine della città: «La manutenzione del verde è importante sia per garantire il decoro urbano ma anche per aiutare le persone affette da allergia. In questo periodo di fioriture pollini e graminacee rappresentano un problema serio per gli allergici. E quindi i nostri interventi vanno anche a loro beneficio» aggiunge Nicolai.

Assicurare il servizio di manutenzione del verde ai tempi del Covid non è facile: le restrizioni ministeriali sulle attività e la necessità di garantire la salute dei dipendenti hanno imposto a Nausicaa una riorganizzazione radicale. «La disponibilità dei dipendenti è stata totale hanno accettato senza nessuna remora la creazione di nuovi turni di servizio e si sono subito adattati alle regole sul distanziamento. Credo che meritino veramente un plauso per la disponibilità e l'abnegazione dimostrata» spiega Mikado Menconi, responsabile del servizio Arredo Urbano di Nausicaa.

L'intero servizio è stato "rivisto" alla luce delle difficoltà imposte dall'emergenza: «Siamo stati costretti a darci delle priorità, una è stata la manutenzione degli sfalci in prossimità dei centri abitati più popolati, in ragione del contenimento dei pollini. Abbiamo inoltre preservato le attività di manutenzione degli alberi soprattutto nei viali principali e sui perimetri delle pinete per cercare di ridurre eventuali problemi al traffico veicolare, un aspetto – conclude il responsabile –particolarmente importante anche per lo spostamento delle ambulanze».

In questi giorni il personale di Nausicaa è stato impegnato nella zona di Avenza per poi proseguire l'attività di manutenzione del verde sul resto del territorio, nelle aree a ridosso dei centri abitati. L'azienda ricorda che tutti i cittadini possono collaborare alla tutela del decoro urbano non solo tenendo comportamenti civili e virtuosi ma anche segnalando all'azienda la presenza di rifiuti abbandonati in maniera illecita e di discariche abusive. È sufficiente compilare il modulo che trovate sul sito di Nausicaa alla pagina https://www.nausicaacarrara.it/servizi-per-il-cittadino/segnala-rifiuti-abbandonati/.