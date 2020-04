Cronaca



Fermato dagli agenti, li offende e fugge in auto senza patente e assicurazione: multato

mercoledì, 15 aprile 2020, 15:03

Sono stati 680 i controlli effettuati dagli agenti della Polizia Locale, che hanno accertato un totale di 22 violazioni.

I controlli sono stati disposti, come spiega la comandante della Polizia Municipale di Carrara Paola Micheletti, anche a seguito dei servizi coordinati di controllo del territorio disposti dalla Questura in vista del week end di Pasqua, nell’ambito delle attività predisposte per la verifica del rispetto delle prescrizioni volte a contenere la diffusione del contagio da Covid-19.

Sono state impiegate 28 pattuglie che, dal pomeriggio di venerdì 10 aprile e fino al lunedì di Pasquetta, hanno effettuato controlli su tutto il territorio comunale, con particolare attenzione ai varchi sensibili indicati nell’Ordinanza della Questura e situati in punti strategici dell’intero territorio comunale.

Nonostante i reiterati inviti a restare a casa, complici anche le condizioni climatiche quasi estive, 22 sono state le violazioni alle prescrizioni volte al contenimento del rischio epidemiologico e rilevate nei confronti di persone che erano uscite di casa senza giustificato motivo.

In un caso, gli agenti hanno dovuto ingaggiare un inseguimento con un automobilista che, dopo essere stato fermato e aver offeso il personale in servizio, si è dato alla fuga sulla propria auto. Una volta raggiunto, l’uomo è stato trovato anche sprovvisto di assicurazione e patente: per lui è scattata, dunque, una sanzione molteplice, comprensiva anche della violazione alle norme per il contenimento del Covid-19.