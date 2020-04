Cronaca



Fidapa dona mille euro per le famiglie bisognose

domenica, 19 aprile 2020, 15:01

La regola dell’associazione F.I.D.A.P.A. non prevede la funzione come club service e quindi l’adesione a raccolta di fondi e a donazioni ma la drammatica realtà della pandemia in corso ha fatto sì che il Nazionale e il Distretto dell’associazione F.I.D.A.P.A. concedesse a tutte le sezioni l’autorizzazione ad intervenire sul proprio territorio dove la necessità di donazioni è capillare ed immediata. La sezione di Massa Carrara, guidata dall’avvocato Beatrice Vannini, si è quindi attivata per individuare le realtà tramite le quali far giungere un aiuto alle famiglie in difficoltà nei comuni di Massa e di Carrara per la crisi economica causata dall’epidemia. Una donazione di mille euro per l'acquisto di spese di generi alimentari di prima necessità, è stata, quindi, effettuata a favore di don Giuseppe Cipollini della Parrocchia della Madonna Pellegrina e della presidente e delle volontarie del Gruppo di Volontariato Vincenziano di Carrara, soggetti che da sempre operano a favore di difficili realtà locali e che provvederanno a far arrivare l’aiuto a circa una settantina di famiglie bisognose.