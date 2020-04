Cronaca



I socialisti ricordano Alberto Griva: "Un uomo forte, fiero e sorridente"

lunedì, 20 aprile 2020, 14:08

In questi giorni difficili, che portano quotidianamente lutti e dolore, i socialisti di Carrara piangono la scomparsa di Alberto Griva ed esprimono la più sentita solidarietà alla sua famiglia che, a causa delle restrizioni, non ha potuto assisterlo come avrebbe voluto.

"Con Alberto - dichiarano - viene a mancare anche a tutti noi un Uomo buono, che credeva profondamente nella funzione della politica, sempre informato e attento ai cambiamenti, partecipando attivamente al dibattito locale e provinciale che preparava con cura ed affrontava con l'entusiasmo del giovane e l'esperienza del vecchio militante socialista.

Avremmo voluto un commiato diverso, con le bandiere che amava, un grande mazzo di garofani e l'abbraccio di chi lo ha amato e stimato, ma i tempi non lo consentono. Interpretando anhe il desiderio della sua famiglia devolveremo il nostro contributo alla Protezione civile e continueremo a ricordarlo come un Amico, forte, fiero e sorridente."