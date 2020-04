La “Fondazione Marmo Onlus” ha consegnato mascherine e soluzioni igienizzanti alla polizia municipale di Carrara

Altri articoli in Cronaca

venerdì, 24 aprile 2020, 11:38

LHF-Connect è il progetto che mette a disposizione delle strutture sanitarie le istruzioni per la costruzione di un robot di telepresenza, guidato tramite un software sviluppato da un team di ricerca dell’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) in collaborazione con l’Università di Pisa e rilasciato gratuitamente e open source, disponibile anche...

giovedì, 23 aprile 2020, 19:02

Asl invia l’aggiornamento sui casi di Coronavirus “Covid-19”. Si ricorda ancora che il flusso di validazione dei tamponi è continuo e che gli orari di estrazione dei dati delle persone risultate positive al test dai laboratori - da parte della Regione e dell’Azienda USL Toscana nord ovest - sono vicini (a...

giovedì, 23 aprile 2020, 18:12

E' una provocazione? Certo, dirompente per chi sa attribuire il giusto significato alle immagini e a ciò che esse sono capaci di rievocare, ma non crediamo che qualcuno possa rimproverarsi e rimproverarci per questo pungolo. Ce ne fossero di questi tempi

giovedì, 23 aprile 2020, 17:34

L'emergenza sanitaria che ha colpito la nostra nazione ha scatenato una crisi economica senza precedenti. Anche a Massa, purtroppo, le persone che hanno bisogno di aiuto sono sempre di più

giovedì, 23 aprile 2020, 16:54

In Toscana sono 8.780 i casi di positività al Coronavirus, 80 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,9% in più rispetto al totale del giorno precedente. Per il terzo giorno consecutivo i nuovi casi sono meno di 100, il punto più basso a partire dal 13 marzo

mercoledì, 22 aprile 2020, 18:35

