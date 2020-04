Manutenzione strade, fondi regionali per i comuni della provincia

Altri articoli in Cronaca

giovedì, 2 aprile 2020, 18:35

Sono pronti i posti letto di Terapia intensiva a Carrara e Massa ed è possibile quindi utilizzarli già dai prossimi giorni in caso di necessità. Lo ha potuto verificare il direttore generale Maria Letizia Casani che oggi ha visitato l’ex ospedale di Massa ed il monoblocco di Carrara

giovedì, 2 aprile 2020, 16:48

Sono 406 i nuovi casi positivi al Coronavirus registrati in Toscana a ventiquattro ore dal precedente bollettino, analizzati nei laboratori toscani; e 15 i nuovi decessi. Anche oggi, come già ieri, i nuovi casi sono in crescita: aumento dovuto al grande numero di tamponi fatti (4.149 nelle ultime 24 ore), in particolare nelle...

giovedì, 2 aprile 2020, 15:04

In occasione della Giornata Mondiale per la Consapevolezza sull'Autismo (il 2 aprile), Nausicaa Spa, anche a distanza, coinvolge i giovanissimi in un'iniziativa in stile "Art Attack"

mercoledì, 1 aprile 2020, 20:52

Nuovi casi a Carrara 5, Massa 1 e Montignoso 2. In Lunigiana si sono avuti 23 contagiati così ripartiti: Aulla 3, Bagnone 6, Filattiera 3, Fivizzano 2, Licciana Nardi 1, Pontremoli 4, Villafranca in Lunigiana 4

mercoledì, 1 aprile 2020, 18:41

Un sentito ringraziamento da parte dell'Azienda USL Toscana nord ovest al Rotary club "Carrara e Massa" che dopo l'acquisto di mille mascherine FFP2 continua a dare il proprio contributo all'emergenza; nei prossimi giorni, infatti, sarà effettuata la consegna di un ecografo polmonare per fare diagnosi immediate

mercoledì, 1 aprile 2020, 17:27

Sono 259 i nuovi casi positivi al Coronavirus registrati in Toscana a ventiquattro ore dal precedente bollettino; e 9 i nuovi decessi. Rispetto a ieri, i nuovi casi sono di nuovo in crescita. Questo si spiega con l'ulteriore aumento del numero di tamponi (3.410 nelle ultime 24 ore), e con l'avvio del programma...