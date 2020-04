Cronaca



Nausicaa Spa compie un anno

mercoledì, 1 aprile 2020, 16:36

Intervista al presidente Luca Cimino in occasione del primo anno compiuto da Nausicaa Spa.

Nausicaa compie un anno. Come sono stati questi primi 12 mesi alla guida della multiservizi?

«È stato un anno molto stimolante, diciamo che non ci siamo mai annoiati! Nausicaa è nata dalla fusione di due grandi partecipate, Amia e Apuafarma, più il ramo della sosta di Progetto Carrara, con tutto il loro carico di esperienze, valori, potenzialità. Tanti pregi ma anche qualche difetto, come sempre accade. Insieme al direttore Lucia Venuti che è un vero punto di riferimento per l'azienda, con i consiglieri di amministrazione Gemma Ceccarelli e Riccardo Pollina abbiamo lavorato per costruire una identità nuova ma in grado di valorizzare le eredità positive del passato. Una sfida non semplice visto che abbiamo 400 dipendenti e operiamo in 17 settori molto diversi tra loro. La maggior parte del personale, che ringrazio di cuore, ha risposto con entusiasmo ai nostri stimoli, anche se non sono mancate le difficoltà. Abbiamo avviato una riorganizzazione importante, in termini di gestione, per rendere più efficiente l'azienda. Ai cambiamenti "dietro le quinte" ha corrisposto anche un rilancio dell'immagine, con il nuovo logo e l'apertura di nuovi strumenti di comunicazione, come le pagine Facebook, il canale YouTube Nausicaa TV e il nuovo sito che presenteremo tra qualche giorno».

Entrando un po' più nel dettaglio, quali sono le novità introdotte quest'anno in termini di servizi, di cui siete particolarmente orgogliosi?

«Visto il successo in termini di numeri e di risultati, inizio citando "Occhio alla Vista", la campagna di screening gratuito sulle maculopatie e diabete occulto realizzata presso le farmacie comunali. È stato fiore all'occhiello di una serie di nuovi servizi sanitari offerti gratuitamente in farmacia: esami audiometrici, podologici, screening sulla salute delle ossa, della pelle e del cuore, ma anche consulenze alimentari e consigli qualificati sulla cura del capello e sul make up. Tutte iniziative che ripeteremo e amplieremo. Per il settore scuola e cultura, voglio ricordare la nostra collaborazione con il Comune per la riapertura del Teatro degli Animosi, il supporto nella gestione dei Musei ma anche l'Estate Ragazzi. Il campus estivo, che aveva già un buon gradimento, ha offerto stimoli sempre nuovi ai bambini, grazie alla collaborazione con associazioni sportive e culturali, e con gli operatori balneari. Il Centro Anch'io, in sinergia con il Comune di Carrara, è stato in grado di accogliere alcune importanti richieste delle famiglie dei nostri ospiti. Abbiamo avviato una attività di innovazione a 360° gradi: qualche risultato è già acquisito, altri iniziano a essere visibili, per altri ci vorrà ancora un po' di tempo, ma sono certo che arriveranno».

Ecco, concludiamo con uno sguardo sul futuro. Cosa ci aspetta in questo secondo anno di vita di Nausicaa?

«Uno degli impegni principali del 2020 sarà l'estensione della raccolta porta a porta da Avenza fino alle porte del centro storico. Una rivoluzione che abbiamo già iniziato a preparare con "The Different Project". Con questa campagna i nostri operatori e i nostri educatori sono andati negli istituti a raccontare ai bambini come si fa la differenziata, usando anche linguaggi nuovi come i cartoni animati e i videogame. Un esempio delle potenzialità della nostra azienda è che, grazie alle sue tante professionalità, sa spaziare dall'educazione all'igiene ambientale, dimostrandosi sempre in grado di tenere il passo dei tempi. Ovviamente le difficoltà innescate dall'epidemia di Coronavirus, che peraltro ci vede in prima linea nell'assistenza delle fasce più colpite della cittadinanza, ci ha costretto a rivedere un po' i programmi sul Porta a Porta ma si tratta solo di piccole correzioni. Noi stiamo continuando a lavorare alacremente e di questo ringrazio tutto il personale e il direttore».