Cronaca



Nausicaa Spa, ecco il nuovo sito web. Cimino: "Un'altra risorsa per i cittadini"

venerdì, 3 aprile 2020, 17:27

È online il nuovo sito di Nausicaa spa, il portale che raccoglie tutte le informazioni sui 17 servizi erogati dall'azienda. Sulla pagina web, oltre a una dettagliata descrizione delle attività e dei progetti, sono attivi i link che rimandano direttamente alle pagine Facebook della partecipata (Nausicaa, Nausicaa ambiente, Nausicaa Farmacie Comunali, Nausicaa Scuola e Cultura) e al canale YouTube Nausicaa Tv, con un "social wall" dove sono riuniti tutti i post pubblicati sui social dell'azienda.

Nella homepage i visitatori troveranno anche tutte le notizie su iniziative, campagne ed eventi, costantemente aggiornate. Ma il sito soprattutto permette di richiedere con un semplice click servizi e interventi. Quali? La prenotazione del servizio ingombranti, ad esempio, evitando così di telefonare. Sempre nella home page è possibile scaricare il calendario del servizio porta a porta mentre entrando nelle pagine dedicate alle farmacie si può scoprire dove è possibile effettuare l'esame della pressione o noleggiare apparecchiature sanitarie e ancora scaricare gli orari e i turni dei vari punti vendita.

Ma il sito è anche e soprattutto uno strumento attraverso il quale i cittadini potranno comunicare con l'azienda: con un colpo di mouse e tastiera si possono fare segnalazioni sui rifiuti abbandonati, una possibilità che permette al cittadino di contribuire direttamente al miglioramento del decoro urbano e all'azienda di avere migliaia di "sentinelle" sul territorio, una sinergia destinata a rendere la vita davvero difficile ai "furbetti" del cassonetto.

«Il nuovo sito è un'ulteriore risorsa per i cittadini e che ci permette di essere ancora più vicini alle esigenze della popolazione. Quasi tutti oggi sono in grado di navigare, anche utilizzando un semplice cellulare e questa, per un'azienda come la nostra, è sicuramente una grande possibilità di raggiungere direttamente le persone. È questa l'ottica con cui abbiamo rivisto il sito: una pagina funzionale, al servizio dei cittadini, nel pieno rispetto della "mission" di Nausicaa. E poi una pagina con tante belle immagini che valorizzano il lavoro del nostro personale, impegnato quotidianamente su 17 fronti diversi» ha commentato il presidente del consiglio di amministrazione Luca Cimino.

Sul sito all'indirizzo www.nausicaacarrara.it è possibile trovare tutti i contatti telefonici e indirizzi e-mail dei vari settori dell'azienda. Sulla pagina Facebook di Nausicaa e sul sulla pagina YouTube Nausicaa Tv i cittadini hanno a disposizione un breve tutorial per scoprire tutte le potenzialità del nuovo sito.