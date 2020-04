Nuovi casi a Massa, Carrara e Montignoso: anche un decesso

Altri articoli in Cronaca

domenica, 19 aprile 2020, 17:26

In Toscana sono 8.372 i casi di positività al Coronavirus, 135 in più rispetto a ieri. Aumentano circa dell’8% rispetto al totale di ieri le guarigioni: 90 le nuove registrate oggi. I test eseguiti hanno sfondato quota 100mila, attestandosi a 103.975 (+4.072 in più rispetto a ieri).

domenica, 19 aprile 2020, 15:01

Da F.I.D.A.P.A. un aiuto per le famiglie in difficoltà: donati mille euro alla parrocchia della Madonna Pellegrina e al Gruppo di volontariato Vincenziano

sabato, 18 aprile 2020, 18:59

Asl invia l’aggiornamento sui casi di Coronavirus “Covid-19”. Si ricorda ancora che il flusso di validazione dei tamponi è continuo e che gli orari di estrazione dei dati delle persone risultate positive al test dai laboratori - da parte della Regione e dell’Azienda USL Toscana nord ovest - sono vicini (a...

sabato, 18 aprile 2020, 17:51

In Toscana sono 8.237 i casi di positività al Coronavirus, 127 in più rispetto a ieri. Aumentano di un quarto, rispetto al totale di ieri, le guarigioni: 224 le nuove registrate oggi. I test eseguiti hanno raggiunto quota 99.903, 3.672 in più rispetto a ieri, quelli analizzati oggi sono 4.522

sabato, 18 aprile 2020, 17:21

Ad integrazione delle attività già svolte con medici di medicina generale e USCA, l’Azienda USL Toscana nord ovest ha avviato dal 16 aprile un programma specifico ed innovativo di sorveglianza specialistica avanzata per le persone assistite nelle strutture socio-sanitarie, a partire dalle RSA

sabato, 18 aprile 2020, 15:35

«Mi è sempre garbato aiutare gli altri». L'operatore di Nausicaa si è offerto volontario per questo delicato e importante servizio. Ecco in cosa consiste