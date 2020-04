Nuovi posti letto per terapia intensiva a Carrara e Massa: lavori terminati

Altri articoli in Cronaca

giovedì, 2 aprile 2020, 16:48

Sono 406 i nuovi casi positivi al Coronavirus registrati in Toscana a ventiquattro ore dal precedente bollettino, analizzati nei laboratori toscani; e 15 i nuovi decessi. Anche oggi, come già ieri, i nuovi casi sono in crescita: aumento dovuto al grande numero di tamponi fatti (4.149 nelle ultime 24 ore), in particolare nelle...

giovedì, 2 aprile 2020, 15:04

In occasione della Giornata Mondiale per la Consapevolezza sull'Autismo (il 2 aprile), Nausicaa Spa, anche a distanza, coinvolge i giovanissimi in un'iniziativa in stile "Art Attack"

giovedì, 2 aprile 2020, 14:56

Un cofinanziamento regionale di 3.200.000 euro (che attiverà su tutto il territorio toscano oltre 4.378.000 euro di investimenti) permetterà di ripristinare e mettere in sicurezza numerosi tratti di viabilità comunale in decine di piccoli comuni

mercoledì, 1 aprile 2020, 20:52

Nuovi casi a Carrara 5, Massa 1 e Montignoso 2. In Lunigiana si sono avuti 23 contagiati così ripartiti: Aulla 3, Bagnone 6, Filattiera 3, Fivizzano 2, Licciana Nardi 1, Pontremoli 4, Villafranca in Lunigiana 4

mercoledì, 1 aprile 2020, 18:41

Un sentito ringraziamento da parte dell'Azienda USL Toscana nord ovest al Rotary club "Carrara e Massa" che dopo l'acquisto di mille mascherine FFP2 continua a dare il proprio contributo all'emergenza; nei prossimi giorni, infatti, sarà effettuata la consegna di un ecografo polmonare per fare diagnosi immediate

mercoledì, 1 aprile 2020, 17:27

Sono 259 i nuovi casi positivi al Coronavirus registrati in Toscana a ventiquattro ore dal precedente bollettino; e 9 i nuovi decessi. Rispetto a ieri, i nuovi casi sono di nuovo in crescita. Questo si spiega con l'ulteriore aumento del numero di tamponi (3.410 nelle ultime 24 ore), e con l'avvio del programma...