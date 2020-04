Cronaca



Partita l'esecuzione dei tamponi per accertamento Covid-19 anche nel laboratorio di Massa

venerdì, 3 aprile 2020, 15:45

Anche nel laboratorio dell'ospedale Apuane di Massa verranno analizzati i tamponi per l'accertamento del Covid 19. La metodica utilizzata è la stessa del laboratorio di riferimento regionale dell'unità operativa di virologia dell'Azienda ospedaliera universitaria Pisana e degli altri due laboratori dell'ASL Toscana nord ovest di Lucca e di Livorno. Prima dell'avvio dell'attività, come previsto da protocollo aziendale, il personale destinato al servizio ha effettuato un apposito percorso di formazione specifica nel laboratorio di virologia dell'Azienda ospedaliera Pisana, diretta dal Prof. Mauro Pistello, in collaborazione con la coordinatrice dei tecnici di laboratorio Susi Frateschi.



Il servizio è attivo 12 ore su 6 giorni: dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle ore 20. Nel laboratorio massese, al momento, viene garantita l'esecuzione dei tamponi dei pazienti dell'ospedale Apuane, dei presidi ospedalieri di Fivizzano e di Pontremoli e della Fondazione Don Gnocchi. Il team dei professionisti sanitari che eseguono il test coinvolge: biologi e tecnici di laboratorio, ciascuno per le proprie competenze. Nello specifico, il team professionale è composto da tre biologhe: Stefania Lombardi, responsabile della struttura di analisi chimico cliniche e biologia molecolare, Bertacca Gloria e Giromella Annalisa e da tre tecniche di laboratorio: Giannelli Isabella, Gasperini Elisa e Anzilotti Silvia.



Il gruppo di lavoro verrà via via ampliato con altro personale per il quale è già stata programmata la formazione specifica. I professionisti sono stati scelti in base a specifiche caratteristiche professionali, in particolare la scelta è ricaduta su coloro che prestano servizio nella linea produttiva di biologia molecolare con la stessa tecnologia utilizzata per questo tipo di test e su coloro che risultavano in possesso di esperienza pregressa in biologia molecolare e microbiologia o virologia. La nuova organizzazione si è resa possibile perchè supportata dal resto del personale del laboratorio che continua a garantire la regolare attività istituzionale. Ad oggi nel laboratorio di Massa sono stati analizzati 139 tamponi di cui 15 risultati positivi.