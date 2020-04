Cronaca



Perde il controllo del Suv: danneggia due auto e la scalinata di Piazza D’Armi

giovedì, 16 aprile 2020, 16:27

di vinicia tesconi

Un incidente dalla dinamica quasi incredibile, a giudicare dalla posizione e dalla condizione delle auto coinvolte. E’ avvenuto stamani verso mezzogiorno nella centralissima via Eugenio Chiesa a Carrara, proprio davanti alla scuola elementare Saffi e a pochi metri dalla caserma dei carabinieri. Un suv che stava percorrendo la strada nell’unico senso consentito, cioè verso palazzo Binelli, che si trova proprio all’incrocio tra via Chiesa e via Cavour, ha preso sulla fiancata due auto parcheggiate davanti alla scuola e poi, con una manovra forse estrema finalizzata a fermare l’auto, evidentemente fuori controllo, ha sterzato sulla terrazza che collega due delle scalinate che portano nella sottostante Piazza D’Armi, ha divelto un monumento in marmo posto al centro dello spiazzo ed è finito contro la balaustra in marmo della scalinata, danneggiandola gravemente. Il conducente del suv è uscito illeso dalla sua auto che ha retto, indubbiamente bene i molti urti anche contro possenti oggetti in marmo.



Via Eugenio Chiesa è una strada corta e stretta con i parcheggi su entrambi i lati della carreggiata. Difficilmente la si può percorrere a grande velocità anche in questo periodo di minor traffico a causa delle restrizioni ministeriali dovute alla pandemia, perché i parcheggi sono sempre pieni delle auto dei residenti. Sul posto è intervenuta la polizia municipale che sta cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente.