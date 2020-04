Cronaca



Ponte crollato, il presidente Rossi attiva il Genio civile

venerdì, 10 aprile 2020, 17:36

Il presidente della Regione Enrico Rossi, nelle more della sua nomina a Commissario per la ricostruzione del ponte di Aulla, ha richiesto ad ANAS di partecipare ad un incontro che si terrà il prossimo martedì 14 aprile. L'incontro ha come obiettivo fare il punto della situazione ed individuare soluzioni che possono risultare funzionali già nel breve periodo.



Il presidente ha inoltre dato mandato al Genio Civile di fare i sopralluoghi necessari al fine di trovare soluzioni per il rifacimento del ponte.