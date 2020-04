Cronaca



Prendono il sole in spiaggia o raccolgono arselle: scattano le denunce per Covid 19

mercoledì, 8 aprile 2020, 14:14

Negli ultimi giorni, a partire dal fine settimana, sono stati intensificati i controlli dei reparti della Guardia di Finanza nella provincia di Massa Carrara in ottemperanza alle disposizioni dei vari decreti del presidente del Consiglio dei Ministri attuando le misure predisposte dalla prefettura e dalla questura per la verifica del rispetto dei divieti imposti in relazione all’emergenza in atto.

Il periodo, caratterizzato da condizioni climatiche favorevoli, ha indotto numerosi cittadini a muoversi nonostante i divieti relativi al contenimento dei contagi da coronavirus. Sono stati impegnati 75 militari, in 35 turni di pattuglia, in attività di perlustrazione ed osservazione con particolare riguardo al controllo economico del territorio per gli aspetti riguardanti il regolare svolgimento delle attività commerciali.

Il dispositivo attuato ha previsto anche la predisposizione di attività in ambiente marittimo operate dagli equipaggi della Sezione Operativa Navale di Marina di Carrara. In totale sono state controllate 157 persone mentre, per quanto riguarda le attività commerciali, si registra l’intervento di una pattuglia della Tenenza di Aulla presso un emporio-bazar gestito, in quel comune, da soggetti cinesi in cui, accanto a prodotti per l’igiene della persona e la pulizia della casa, continuavano ad essere venduti articoli per il tempo libero, la cui commercializzazione è attualmente vietata. E’ scattata, così, la contestazione della violazione dall’art. 4 del d.l. 25 marzo 2020 nr. 19 che prevede la sanzione amministrativa da euro 400 a euro 3000.

Nella mattinata di domenica, presso il casello autostradale di Massa, è stato fermato e controllato un soggetto di etnia polacca di 53 anni alla guida di un furgone proveniente da Parma. E’ risultato essere un dipendente di un cantiere nautico di Carrara, attualmente chiuso, che non avendo giustificato motivo per lo spostamento effettuato, è stato sanzionato ai sensi dello stesso art. 4 e, trattandosi di cittadino non residente nel territorio italiano, ha dovuto versare in contanti la somma prevista in misura ridotta di Euro 373,43 all’atto della verbalizzazione.

Altre violazioni dei divieti sono state contestate anche nella giornata di lunedì: nei confronti di un uomo intento a svolgere attività motoria sulla battigia, in località Partaccia, di un secondo cittadino sulla spiaggia dei Ronchi e di un terzo soggetto individuato alle porte di Montignoso.

Una vedetta della Sezione Operativa Navale di Marina di Carrara ha avvistato, nella giornata di ieri, due persone che si intrattenevano sulla spiaggia nella zona del Cinquale, proprio a ridosso del confine di provincia, segnalandone la presenza alla Sala Operativa del Comando Provinciale di Massa.

Sono prontamente intervenute pattuglie automontate del Gruppo di Massa che hanno sorpreso un uomo e una donna, residenti a Forte dei Marmi, recatisi in spiaggia, probabilmente, per raccogliere arselle. Nei confronti di entrambi è stata contestata la violazione amministrativa prevista per gli spostamenti ingiustificati. Durante le operazioni, è stata, inoltre, notata la presenza di una donna che continuava a prendere il sole sulla spiaggia, anch’essa sanzionata.