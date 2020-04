Cronaca



Profili: "Negativi anche gli ultimi tamponi al Regina Elena"

lunedì, 6 aprile 2020, 18:04

Il presidente del consiglio di amministrazione dell’Azienda Speciale “Regina Elena” di Carrara, Giuseppe Profili, aggiorna sugli ultimi sviluppi all'interno della struttura dopo lo scoppio dell'emergenza Coronavirus.

Lo fa tramite una lettera che pubblichiamo integralmente:



"Con grande sollievo si comunica che anche gli ultimi tamponi effettuati il 01/04/2020 sono risultati negativi. Precisiamo che la mancata tempestività della divulgazione dei referti non è dipesa dalla nostra volontà ma da ragioni tecniche, legate alle attività di laboratorio. Per quanto di nostra competenza, ogni volta che abbiamo avuto l'esito confermato dall’Asl, abbiamo contattato in prima istanza direttamente le famiglie.

Ospiti, famiglie e tutta la cittadinanza devono sapere che tutte le misure possibili in termini di prevenzione sono state adottate, che la struttura e i propri dipendenti hanno sempre lavorato secondo le procedure e con i dispositivi di protezione individuali adeguati.

Per i positivi presenti in struttura abbiamo richiesto fin dal primo giorno ai vertici locali dell'Asl di attivarsi per riallocare tali ospiti in strutture dedicate, ma al momento nessuna risposta ci è stata fornita.

Ovviamente abbiamo coinvolto in questo percorso anche l'Amministrazione.

Fin dal principio abbiamo anticipato tutte le prescrizioni che la Regione ha successivamente adottato tramite le varie circolari. Sia per la chiusura dell’ingresso ai familiari, che si è iniziato a limitare fortemente dal 24/02/2020, fino al 5/3/2020, giorno in cui tutta la RSA è stata isolata in maniera rigida.

Anche noi, come qualcuno ha proposto, avremmo voluto sottoporre a tampone fin da subito tutti gli ospiti e il personale, ma questo non è stato possibile fino all’ordinanza della Regione, arrivata solo fine marzo, dopo cioè la scoperta del primo caso positivo alla Regina Elena.

Inoltre come Presidente partecipo e sono in stretto contatto con i vertici ARET, l'associazione di riferimento delle RSA pubbliche della Toscana, con cui fin dai primi di marzo attraverso lettere ed incontri abbiamo sollecitato, criticato e contestato le indicazioni delle varie circolari che erano poco congeniali alle strutture socio assistenziali. Alla fine molte delle nostre indicazioni sono state in buona parte recepite ma, purtroppo, dal nostro punto di vista, sempre in ritardo.

Infine a tutela della struttura, degli operatori, degli ospiti stessi e dei loro familiari, desideriamo comunicare ai vari soggetti che hanno sollevato accuse infondate e tardivi interessamenti, che questi atteggiamenti non vanno certo nella direzione di agevolare né tantomeno di tutelare le persone coinvolte e che se tale atteggiamento dovesse continuare a persistere ci costringerebbe a prendere provvedimenti in sedi opportune.

Siamo fiduciosi che tutti vogliano collaborare e contribuire ad affrontare questo difficile momento.

Cordiali Saluti".



Il Presidente

Consiglio di Amministrazione