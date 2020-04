Cronaca



“Regala un sorriso”: il progetto di aiuto alle famiglie di Confimpresa ha scoperto le dimensioni sempre più grandi delle situazioni d’emergenza

martedì, 28 aprile 2020, 18:22

E’ stato creato da Confimpresa Massa Carrara per contribuire a far fronte all’emergenza sanitaria e sociale da Covid-19 e oltre a portare un concreto aiuto a chi è in difficoltà ha permesso agli operatori di Confimpresa di toccare con mano la vastità del problema non sempre percepita nel modo giusto: “Grazie a contatti attivati nei vari quartieri cittadini e periferici – ha spiegato Daniele Tarantino – siamo riusciti a conoscere meglio la realtà, scoprendo che esistono molte famiglie in difficoltà. In tanti ci chiamano segnalandoci varie criticità. Persone dignitose, che soffrono in silenzio. Stiamo assistendo questi giorni un mendicante senzatetto che vive sotto un porticato in centro città. Al momento lo assistiamo dal punto di vista alimentare, portandoci anche un briciolo di speranza. Ci stiamo attivando nel territorio per cercare di individuare soluzioni a garanzia della sua sicurezza. Tuttavia, di persone che vivono nei parcheggi, ai margini della società, ce ne sono altre e ci stiamo organizzando nel tentativo di poter dare una risposta e questa emergenza. La solidarietà della gente non manca e c’è anche chi ha offerto capi di vestiario da donare a famiglie in difficoltà”. “Regala un sorriso” va oltre e sta sostenendo un certo numero di famiglie con pacchi alimentari messi insieme grazie alla solidarietà di associazioni e di cittadini che aderiscono a questo progetto. Cerchiamo di dare una mano a tutti, anche a quelle persone e famiglie che devono fare domanda per i buoni spesa, oppure partecipare al bando straordinario contributo affitto emergenza Covid-19 del comune di Massa. Persone che non hanno dimestichezza con i pc, che non hanno una stampante e che non sanno come fare ad adempiere a documenti che richiede la burocrazia. Noi ci siamo anche per quelle persone e le aiutiamo a superare certe difficoltà. Regala un sorriso è un progetto che vuole essere vicino allea gente pur nella distanza imposta da questa pandemia.”

Per info telefonare al numero 3495699269.