Regalo da parte delle vicine di casa cinesi: arrivano le mascherine con dedica nel villaggio San Martino

mercoledì, 1 aprile 2020, 13:27

di donatella beneventi

Una bella storia di solidarietà e di amicizia, in questi giorni di ansie, di lutti e di limitazioni per l'emergenza coronavirus.



Due giovani cinesi residenti nel quartiere del Villaggio San Martino hanno fatto una sorpresa agli abitanti della zona, mettendo nella cassetta delle lettere le tanto ricercate mascherine, da chirurgo, praticamente introvabili, addirittura con dedica personalizzata: a scoprirle inavvertitamente, Fausto Viaggi, residente nella zona e che, commosso, ha raccontato il fatto alla Gazzetta: "Le mascherine con dedica le hanno infilate nelle cassette delle lettere di tutti i vicini di casa del Villaggio, composto per lo più da villette a schiera, senza suonare o bussare- spiega- io per puro caso mi sono affacciato alla finestra e l'ho vista davanti casa, si è avvicinata e mi ha spiegato quello che stava facendo, regolarmente mascherata guantata e con tanto di cappellino in capo. E' stato un gesto veramente sorprendente ma molto apprezzato e ho avvertito i miei più stretti vicini; la signora al mio fianco si è pure fata un piantino dalla commozione".



Per ciascuno un pensiero, che in questo periodo è prezioso ed importante; per Fausto per esempio, riprende l'aria della Turandot : "Ai miei adorabili vicini, dilegua o notte, all'alba vincerò- Andrà tutto bene".