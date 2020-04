Cronaca



Riparte il ritiro a domicilio dei rifiuti ingombranti a Carrara

giovedì, 16 aprile 2020, 15:07

Da domani, venerdì 17 aprile, riparte il servizio gratuito di ritiro rifiuti ingombranti a Carrara. Il servizio a domicilio a opera del settore igiene urbana di Nausicaa Spa era stato sospeso in seguito all'entrata in vigore delle misure restrittive dovute all'emergenza coronavirus. Inizialmente sarà data priorità a chi aveva già fatto richiesta prima dell'avvio delle restrizioni. Da lunedì 20 aprile, invece, tornerà attivo il numero verde 800 015 821 per richiedere il servizio. Le chiamate potranno essere effettuate dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 19 (eventualmente è possibile contattare anche lo 0585 644312).

Inoltre, la novità è che le richieste possono essere effettuate anche via internet sul nuovo sito web di Nausicaa, all'indirizzo www.nausicaacarrara.it. Nello specifico, il percorso da seguire sul menù del sito è il seguente: "Igiene e manutenzione" > "Rifiuti ingombranti". Con "rifiuti ingombranti" – precisa l'azienda – si intendono mobili, grandi elettrodomestici e oggetti di consumo voluminosi.

«Si tratta di un segnale, seppur piccolo, di ritorno verso una situazione normalità, che ci auguriamo di raggiungere quanto prima» commenta il presidente del cda di Nausicaa, Luca Cimino. «Confidiamo, naturalmente – aggiunge il numero uno della multiservizi – nel senso di responsabilità dei cittadini di Carrara che possono sfruttare il servizio al fine di evitare i deprecabili abbandoni lungo le strade, ma occorre che questo venga utilizzato in modo misurato e appropriato visto che nelle ultime settimane in molti, pensiamo, abbiano approfittato del periodo di isolamento casalingo per far pulizie importanti».