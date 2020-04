Cronaca



Rotary 'Carrara e Massa': amuchina per la Comunità della Brugiana e raccolta fondi per la carità

domenica, 26 aprile 2020, 11:30

Il Rotary Club 'Carrara e Massa' prosegue l'azione di service nell'emergenza sanitaria in corso. A beneficiarne è la Comunità Terapeutica della Brugiana che ospita oggi oltre 100 persone, impegnate tutte nell'ambizioso obiettivo di sconfiggere il tremendo nemico delle dipendenze. Agli operatori e agli utenti della Comunità l'Avv. Matteo Bertucci, presidente del Club, ha consegnato il 24 aprile una fornitura di presidi medici. Si tratta di 70 pezzi di Amuchina gel e 12 pezzi di Amuchina pura, da 250 ml ciascuna: il gel per l'igiene delle mani e il liquido per la disinfezione dei locali. Non è stato facile reperire i presidi, ma, tramite la farmacia Ferrarini, la fornitura è stata acquisita e verrà completata intorno al 7 maggio, quando saranno messi a disposizione della Brugiana ulteriori 150 pezzi di amuchina gel e 50 di amuchina pura.

Alla consegna dell'amuchina hanno partecipato, come rappresentati del Rotary 'Carrara e Massa', anche il Dottor Bianchi e l'Avv. Menchini e l'iniziativa non sarebbe stata possibile senza la dottoressa Patrizia Ferrarini, che il Club desidera ringraziare. Senza il suo fattivo impegno i presidi non si sarebbero potuti avere, oggi che sono merce davvero preziosa. La dottoressa è coniuge del socio Rotary Prof. Paolo Rossi (Andrologia a Pisa) e fa parte del Gruppo Consorti del Club, che di recente si è reso promotore di un'altra significativa iniziativa di service: le Signore hanno raccolto fondi, che sono andati a beneficio di due realtà caritatevoli della nostra Diocesi, l'una di Marina di Carrara e l'altra di Massa, a favore di chi necessita di un aiuto materiale, perché anche di questo c'è bisogno nel brutto periodo in cui ci troviamo.

"La cultura del fare", amano ripetere soci e consorti "è ciò che ci anima nelle nostre iniziative".