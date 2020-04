Cronaca



Si è insediata la consulta comunale sulle disabilità a Massa

giovedì, 30 aprile 2020, 18:42

Ieri in videoconferenza si è insediata ufficialmente la Consulta comunale sulle disabilità costituitasi con atto del Consiglio comunale del 10 aprile 2020. L’organismo, il cui scopo fondamentale è quello di rimuovere gli ostacoli che limitino il diritto di cittadinanza attiva alle persone con disabilità, è consultivo e permanente e dovrà confrontarsi con l’amministrazione comunale; sarà un riferimento per le persone affette da disabilità e per le loro famiglie affinché possano esprimere i propri disagi ed essere parte attiva nel superamento di situazioni di emarginazione o proporre iniziative associative.

“Il comune di Massa era sprovvisto di un organo come la Consulta sulle disabilità, per questo abbiamo voluto avviare il percorso iniziato mesi fa in difesa ed aiuto di cittadini e di cittadine che devono fare fronte a disabilità, soprattutto in un momento come quello che stiamo vivendo. Non potevamo aspettare la fine di questa pandemia per confrontarci e trovare soluzioni che facilitino la vita e l'integrazione sociale di queste persone” ha dichiarato il sindaco Francesco Persiani che ha aperto i lavori e delegato come presidente della Consulta comunale sulle disabilità Antonio Cofrancesco, consigliere comunale e provinciale e già membro della Consulta provinciale per le disabilità.

Soddisfatta l’assessore al Sociale Amelia Zanti: “sono felice per la grande adesione e la partecipazione che c’è stata nel corso della prima riunione di questo strumento utile a farci dialogare con le esigenze città, a maggior ragione in questo momento particolarmente complesso. Già ieri abbiamo avuto un primo confronto sulle difficoltà e le questioni da porre in essere nelle prossime sedute. Ringrazio le associazioni, le istituzioni scolastiche e le famiglie che saranno fondamentali nelle consultazioni per riprogettare i servizi alla persona in questo fase di ripartenza. Oggi è ancora più importante dare voce ai nostri concittadini più fragili che anche durante un periodo così complicato hanno dimostrato un’incredibile resilienza ”.

La Consulta comunale per le disabilità si interfaccerà con la relativa Consulta provinciale e con la Commissione consiliare sociale così che si possa creare una vera e propria rete di sostegno ed attenzione a chi vive particolari condizioni di vita andando, nel contempo, a superare situazioni di esclusione e promuovere progettualità di socializzazione.

Della Consulta (aperta a nuove adesioni) fanno parte le associazioni Afaph, Anfass onlus, Dammi Voce, Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra, A.I.A.S. Onlus, Insieme Pro Fondazione Insieme, Equi-librio onlus, Stefania Ceragioli, Nicola Cencetti, tutti e nove i referenti della disabilità nelle istituzioni scolastiche di competenza dell’amministrazione comunale ed altresì il consigliere di maggioranza Nicola Martinucci. La minoranza deve ancora individuare il proprio consigliere di riferimento.