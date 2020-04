Cronaca



Tante donazioni nell'ambito territoriale di Massa Carrara: il ringraziamento dell'Asl

mercoledì, 1 aprile 2020, 18:41

Un sentito ringraziamento da parte dell'Azienda USL Toscana nord ovest al Rotary club "Carrara e Massa" che dopo l'acquisto di mille mascherine FFP2 continua a dare il proprio contributo all'emergenza; nei prossimi giorni, infatti, sarà effettuata la consegna di un ecografo polmonare per fare diagnosi immediate.



Rigraziamo inoltre gli Avvocati della Provincia di Massa e Carrara che si sono attivati con diverse iniziative che hanno permesso di stanziare nell'immediato una prima somma in favore dell'ospedale Apuane che sarà investita in materiale sanitario. La Camera civile ha a sua volta donato al reparto di Rianimazione dell'ospedale Apuane una fornitura di mascherine chirurgiche.



Grazie all'Istituto Alberghiero "G. Minuto" di Marina di Massa che ha raccolto e donato 8.490 euro, che hanno permesso, tra l'altro, l'acquisto di 45 tute di cat. 3, di 500 tute tipo Tyvek e di 500 mascherine FFP2 che verranno suddivise tra pronto soccorso e reparto Covid di Medicina.



Inoltre sono state consegnati nella giornata di ieri all'ospedale Apuane 500 camici monouso e 350 uova di Pasqua, ancora doni frutto della raccolta fondi della Fondazione marmo.

Ringraziamo inoltre i tantissimi altri gesti di solidarietà che quotidianamente giungono ai reparti da parte di piccole aziende e commercianti locali che oltre a donare dispositivi di protezione individuale inviano prodotti alimentari di grande qualità per dare sollievo ai nostri operatori.