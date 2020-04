Cronaca



Test sierologici della regione: dubbi, incertezze e ancora nessuna operatività in provincia

lunedì, 20 aprile 2020, 14:10

di vinicia tesconi

Sono cinque i laboratori analisi della provincia di Massa Carrara che fanno parte dell’elenco dei 40 accreditati dalla Regione Toscana per effettuare i test sierologici relativi a covid 19: Laboratorio Bianalisi di Villafranca in Lunigiana, Laboratorio Biomedix di Aulla, Laboratorio Bruno di Carrara, Laboratorio Tirreno di Carrara e laboratorio Apuano di Massa e nessuno di loro, alla data di oggi ha ricevuto i kit per le analisi e tantomeno le linee guida definitive sulle modalità di applicazione del servizio.

La notizia diffusa ieri dell’avvio, in alcuni casi già consolidato, della campagna di screening mediante test sierologici voluta dalla Regione Toscana, ha letteralmente mandato in tilt i telefoni di tutti e cinque i laboratori locali presi d’assalto da centinaia di persone che chiedevano di sottoporsi al test ma, come ci hanno confermato i direttori responsabili di tutti e cinque i laboratori apuani: nessuno di loro, oggi, può far partire l’operazione test sierologici. Il materiale, a quanto ci hanno riferito dai laboratori, è previsto in consegna per oggi o al massimo nei prossimi due o tre giorni, per cui la partenza del servizio potrebbe essere imminente ma, anche in presenza del kit indispensabile per effettuare i test, il problema resta, per tutti, su come queste analisi debbano essere somministrate.

Dalla Regione Toscana sono arrivate ai laboratori già due ordinanze circa le categorie che avranno la precedenza nell’indagine sierologica: ovviamente la priorità sarà per gli operatori sanitari, ospiti delle Rsa e residenze per disabili, personale del volontariato impegnato nell'emergenza sanitaria e di protezione sociale, lavoratori delle farmacie, personale degli istituti penitenziari, forze dell'ordine, vigili del fuoco e chiunque fosse impegnato nell'assistenza alla popolazione anziana e fragile. A questa prima indicazione si è aggiunta la seconda ordinanza che include gli agenti della polizia municipale e della polizia provinciale, gli addetti nei esercizi commerciali e nelle grandi strutture di vendita alimentare, chi trasporta le merci, i lavoratori di aziende pubbliche o private di smaltimento e raccolta dei rifiuti la cui attività implica il contatto con rifiuti potenzialmente infetti, i dipendenti pubblici a contatto con il pubblico, i dipendenti degli uffici postali a contatto con il pubblico, i dipendenti dei servizi bancari, finanziari e assicurativi a contatto col pubblico, i lavoratori dei servizi a domicilio, i lavoratori della editoria e della emittenza televisiva a contatto con il pubblico, gli edicolanti e librai, gli operatori del trasporto pubblico locale a contatto con il pubblico, i tassisti, gli operatori delle imprese o agenzie di onoranze funebri, gli operatori della logistica a contatto con il pubblico, il personale dei consolati a contatto con il pubblico, il personale dei porti e degli aeroporti, i lavoratori del distretto cartario.

Non è ancora stata chiarita, tuttavia, la modalità con la quale queste persone avranno accesso al test, che, comunque, resta una scelta volontaria del cittadino e non un’imposizione della Regione. Non si sa ancora, quindi, se gli appartenenti alle categorie già individuate come prioritarie dovranno fare una prenotazione al cup o direttamente al laboratorio per poter sottoporsi al test sierologico né si sa come gli stessi risultati debbano essere gestiti. Il test che consiste in un prelievo ematico individua due classi di anticorpi: una che attesta il contatto già avvenuto con la malattia, l’altra che rivela la presenza in atto della malattia che, tuttavia, per essere certificata, deve avere il riscontro del tampone orofaringeo. Nel caso i biologi verificassero una situazione del secondo tipo devono segnalare il risultato che fa innescare la procedura di verifica col tampone e con l’isolamento in quarantena del soggetto in attesa della risposta definitiva. Ma anche per questo tipo di percorso non sono ancora stati chiariti i riferimenti fondamentali. Una cosa, al momento pare certa, però e cioè che difficilmente i privati cittadini che non rientrano nelle categorie indicate dalla Regione potranno avere accesso al test, anche scegliendo di pagarlo autonomamente. Anche l’informazione relativa alla possibilità di fare il test pagandolo privatamente 25 euro, al momento non ha alcun riscontro. Da quanto hanno riferito i responsabili dei laboratori apuani, infatti, i test che verranno ritenuti validi sono solo quelli forniti dalla Regione e distribuiti gratuitamente alle categorie con priorità. La Regione ha chiarito che i privati cittadini potranno accedere ai test solo se il medico di famiglia o il pediatra ne fa specifica richiesta. Al di fuori di questa possibilità i test non verranno ritenuti validi. Il governatore della Toscana, Enrico Rossi, ha detto chiaramente: “Noi siamo disponibili a collaborare con il privato, ma non possiamo permettere che i cittadini vengano turlupinati, né che ci sia spreco di risorse al di fuori di un quadro di priorità stabilito dalla sanità pubblica".

La disponibilità dei test è dunque, al momento, limitata per cui la Regione ha stabilito il divieto di procedere all'effettuazione dei test al di fuori degli ambiti indicati dall'ordinanza stessa e ha disposto la requisizione dei test sierologici rapidi dei laboratori privati non riconosciuti.