Cronaca



Ugl Sanità Apuana dona mascherine di alta protezione, colombe e uova di Pasqua

sabato, 11 aprile 2020, 18:28

Ugl Sanità apuana dona mascherine di alta protezione, colombe e uova di Pasqua e fa gli auguri ai medici e personale del 118 e rinnova il suo impegno nel tutelare i lori diritti.

"Il comparto sanità dell’Unione Generale del Lavoro di Massa - si legge nel comunciato - ha consegnato ai medici e personale del 118 mascherine di alta protezione, colombe e uova di Pasqua. In questo modo ha voluto fare gli auguri a questi professionisti spesso dimenticati da tutti. A riprova dell’assoluto stato di abbandono subito da questa categoria basti pensare che il Governatore Rossi non li ha inclusi nelle assunzioni di Medici e Infermieri annunciate a gran voce recentemente per fronteggiare la pandemia. Adesso basta. Il DPI corretto è una mascherina, non un bavaglio che non deve far sentire la nostra voce! “Noi Medici convenzionati del 118 addetti all’emergenza sanitaria territoriale – fanno sapere questi lavoratori- vogliamo far sapere che NON abbiamo un diritto alla malattia vero e proprio. Se ci ammaliamo, ognuno deve provvedere con una propria assicurazione all’uopo costituita. Abbiamo una tutela sanitaria fornita per 30 giorni da un’assicurazione privata che per essere attivata necessita di un iter burocratico farraginoso, fatto di innumerevoli documentazioni da cui alla fine scaturisce un rimborso che in piccola parte va a coprire il mancato introito dello stipendio, che ricordiamo per noi è calcolato in relazione alle ore di servizio effettuate. Chi non lavora in sostanza non mangia! Ricordiamo inoltre che molti colleghi percepiscono tale rimborso anche con 1 o 2 anni di ritardo rispetto alla malattia.”



"I sanitari ricordano che: “I medici del 118 sono quelli che per primi arrivano sul luogo di incidenti stradali che intervengono per infarti del miocardio, embolie polmonari, insufficienze respiratorie gravi e tante altre patologie. Siamo coloro che arrivano quasi sempre per primi al letto del malato e che per primi effettuano il soccorso dello stesso con eventuale trasporto in Ospedale. I medici del 118 non rispondono al telefono o via mail, ma si recano FISICAMENTE dal paziente. I medici del 118, sono in prima linea nell’emergenza per Covid-19 chiamati in trincea al fine di espletare quel filtro necessario affinché il SSN pubblico non collassi. Siamo quei sanitari che rischiano per primi di essere contagiati, rischiando, come dimostrato dai fatti drammatici di questi giorni la vita. Il nostro compito è essere al servizio dei cittadini eppure sembriamo, per tanti, una categoria di fantasmi. Dove sono le nostre tutele ? E’ stata prevista dal Governo per i dipendenti una quarantena retribuita, una incentivazione, un congedo parentale, ma per i medici convenzionati con il 118 a cosa si è pensato? Eppure, la professionalità, è costantemente confermata dai fatti. Ricordiamo per esempio il parto in casa avvenuto il 7 aprile a Pozzi, in Versilia E’ stato definito un raggio di sole ed un messaggio di speranza per il futuro, in questo momento complesso da molti punti di vista.



“La richiesta di soccorso – racconta il direttore della Centrale Operativa Alta Toscana Andrea Nicolini in una nota apparsa sul sito Asl Nord Ovest - era per una donna con forti dolori addominali. Dall’intervista telefonica però, l’operatore tecnico di centrale, mentre inviava sull'obiettivo automedica e ambulanza ha intuito che qualcosa andava approfondito. Poco è bastato per capire cosa stesse per accadere e sempre dalla Centrale si è iniziato a guidare telefonicamente il marito nell’assistenza al parto: il nostro personale è rimasto collegato ed ha dato istruzioni fino alla nascita del bimbo e all’arrivo dei mezzi di soccorso”. Il resto è storia nota, con il personale dell’auto-medica e dell'ambulanza che ha proseguito nel migliore dei modi l’assistenza alla mamma ed al neonato, entrambi poi trasportati all' Ospedale Versilia. Presi in carico dagli operatori dell’area materno-infantile ora stanno bene.” Siamo vicini a questi medici e il nostro impegno sarà massimo per tutelare i loro diritti."