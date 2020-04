Unità speciali per il monitoraggio a domicilio dei pazienti Covid

Altri articoli in Cronaca

lunedì, 6 aprile 2020, 17:22

Fanno parte del contingente di 10 milioni di mascherine che la Regione Toscana ha messo a disposizione dei comuni per la distribuzione alla popolazione

lunedì, 6 aprile 2020, 17:03

Con l'inizio della settimana, Nausicaa Spa e i suoi operatori hanno ripreso il servizio di sanificazione straordinaria della città per contrastare la diffusione del coronavirus. Le attività avevano preso avvio lo scorso 17 marzo e hanno riguardato le strade delle frazioni – da quelle montane a quelle a valle –...

lunedì, 6 aprile 2020, 15:24

Sono 154 i nuovi casi positivi al Coronavirus registrati in Toscana a ventiquattro ore dal precedente bollettino, analizzati nei laboratori toscani; e 25 i nuovi decessi. Discendente il trend dei nuovi casi positivi (ieri erano stati 175). Sale invece il numero di decessi: 25, rispetto ai 18 di ieri

lunedì, 6 aprile 2020, 14:33

E’ la comandante della polizia municipale di Carrara Paola Micheletti a rendere noti i numeri relativi ai controlli effettuati su tutto il territorio comunale dal 12 marzo, quando sono scattati i divieti e le restrizioni finalizzati al contenimento della pandemia.

lunedì, 6 aprile 2020, 14:28

Siamo in piena epidemia coronavirus ed il volontariato non si ferma anzi! In prima linea anche l’Istituto di pubblica assistenza “Croce Bianca” in…attività dal 1898

domenica, 5 aprile 2020, 18:58

Asl invia l’aggiornamento sui casi di Coronavirus “Covid-19”. Si ricorda ancora che il flusso di validazione dei tamponi è continuo e che gli orari di estrazione dei dati delle persone risultate positive al test dai laboratori - da parte della Regione e dell’Azienda USL Toscana nord ovest - sono vicini (a...