Abbattuta l’intera pineta della Grotta di Avenza durante il lockdown: la rabbia dei Verdi

domenica, 31 maggio 2020, 10:31

Non era di grandi dimensioni ma era molto apprezzata e frequentata dagli anziani della zona che vi si ritrovavano nei pomeriggi estivi per giocare alla tombola e dai bambini dell’adiacente scuola elementare che vi andavano a fare la ricreazione nelle giornate di sole. La piccola pineta di pini marittimi che si trovava ad Avenza, nella zona chiamata Grotta, non esiste più: al suo posto un desolante deserto di erbacce recintato. I lavori di abbattimento di tutti i trenta pini che componevano la pineta sono stati eseguiti a marzo, in pieno lockdown, quando praticamente ogni altra attività era sospesa e nessuno aveva il permesso di uscire di casa salvo emergenze e necessità ordinarie. Forse, per questo motivo, la cosa è stata notata in ritardo. La fine del lockdown, però, ha permesso ai Verdi di fare la sgradita sorpresa. Proprio da loro arriva la segnalazione: “ Abbiamo chiesto ai tecnici del comune le ragioni dell’abbattimento della pineta e ci hanno risposto che è stata predisposta per una una bonifica da inquinamento. “



Fortemente critico il giudizio dei Verdi: “ Immaginiamo la reazione dei bambini quando, tornando a scuola, troveranno questo scempio. Quale esempio educativo offriamo a questa futura generazione? Durante la pandemia, siamo stati sottoposti a un lungo coprifuoco, ma, l’amministrazione non ha cessato di eliminare il verde pubblico. Molti cittadini ci hanno fatto sapere che le motoseghe sono entrate in funzione in modo continuo, alle tre, quattro cinque sei sette del mattino. Come se quel reato di potature (vere amputazioni)di grossi fusti arborei, dovessero essere coperte dalle tenebre.”



Ma le critiche dei Verdi non si limitano alla distruzione della pineta della Grotta: “ Sempre ad Avenza si issano antenne per “sviluppare una incerta la tecnologia telefonica” ma noi vogliamo ricordare che molti comitati e moltissimi cittadini hanno inviato al sindaco mail con la richiesta di sospendere le installazioni e di non sperimentare la tecnologia 5G senza aver ottenuto garanzie concrete sul fatto che questa tecnologia non nuoci la salute pubblica. Purtroppo questi consigli sono rimasti inascoltati, anzi, l’amministrazione ha proseguito con il progetto.” Maestori fusti sostituiti da antenne non empiricamente collaudate: questa l’amara conclusione tratta dai Verdi che hanno voluto sottolineare: “Ciò che ci interessa e ci preme, non è sola la denuncia dei fatti, ma porre l’attenzione su come questa amministrazione non tuteli la popolazione: i fatti parlano da soli, si abbattono alberi sani che producono tanto ossigeno per i nostri poveri polmoni e istallano nuove antenne aumentando considerevolmente l’elettrosmog che favorisce malattie degenerative".